Das aktuelle Wetter in Puigpunyent: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (17.5.2024)

Die Wettervorhersage für Puigpunyent (17.05.2024 bis 24.05.2024)

Die malerische Gemeinde Puigpunyent genießt in den kommenden Tagen weitgehend stabiles und angenehmes Frühlingswetter. Unsere umfassende Wetterprognose für die nächste Woche verspricht eine Mischung aus klarem Himmel, einigen Wolken und gelegentlichen Regenschauern.

Ein Blick in den Himmel über Puigpunyent

Am Freitag, den 17. Mai, erleben wir einen ungetrübten Himmel, strahlenden Sonnenschein und Temperaturen um die 19 Grad Celsius. Der Wind weht sanft mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 58% liegt.

Mit dem Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:59 Uhr erwartet Sie ein langer, sonnendurchfluteter Tag – ideal für Freiluftaktivitäten und Ausflüge in die Natur.

Das Wochenende startet am Samstag mit leichten Wolkenfeldern, behält jedoch die warmen 19 Grad bei und bietet mit einem hauchfeinen Wind von 3 km/h weiterhin ideales Wetter für Aktivitäten im Freien. Der Sonnenauf- wie auch -untergang verschiebt sich marginales um einen Hauch früher und später, was den Tag ein klein wenig länger werden lässt.

Ab Sonntag ziehen dichtere Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben stabil bei 19 Grad. Der Wind legt sich ganz auf 2 km/h, die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 59% an. Bleiben Sie dennoch gelassen, denn auch überzogene Tage können ihre ganz eigene Schönheit haben.

Beginn der neuen Woche in Puigpunyent

Die neue Woche bringt am Montag kleine Abkühlung und bereichert das Wetterbild mit ein wenig leichtem Regen. Mit 18 Grad Celsius und mäßiger Luftfeuchtigkeit sollten Sie vielleicht eine leichte Jacke und einen Schirm bereithalten, vor allem, da die Schauer von einer leicht gestiegenen Windgeschwindigkeit von 3 km/h begleitet werden.

Der Dienstag zeigt sich wieder freundlicher mit nur einigen Wolken am Himmel und behaglichen 18 Grad. Der Wind nimmt eine frische Brise auf mit 7 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit leicht sinkt.

Mitte der Woche zeichnet sich durch einen klaren Himmel am Mittwoch aus. Die 18 Grad Celsius und ein laues Lüftchen von 3 km/h laden ein, den Tag draußen zu genießen. Die relative Feuchte zeigt sich konstant.

Das Wetterbild rundet sich tendenziell sonnig ab mit streunenden Wolken am Donnerstag und einem Temperaturhoch von 20 Grad Celsius, was als Anlass für Outdoor-Aktivitäten und Genuss unter freiem Himmel genutzt werden kann.

Die Wetterwoche in Puigpunyent verspricht eine harmonische Mischung aus Sonne, leichten Wolken und gelegentlichen Regentropfen, was die Region mit ihrer natürlichen Schönheit in einem stetig wechselnden, aber sanften Licht präsentiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:45:08. +++