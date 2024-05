Ihr 7-Tage-Wetterbericht für Binissalem: Sonnige Tage und leichte Schauer voraus (17.5.2024)

Wetterausblick für Binissalem – Klare Himmel und zeitweise Regen

Der Frühling ist in Binissalem voll angekommen und zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite. Die kommende Woche verspricht eine Mischung aus sonnigen Tagen und gelegentlichen Regenschauern. Lassen Sie uns einen Blick auf die tägliche Wettervorhersage für den Zeitraum vom 17. Mai bis zum 24. Mai 2024 werfen.

Herrliches Wetter mit klarem Himmel zum Wochenbeginn

Herrliches Wetter mit klarem Himmel zum Wochenbeginn Am Donnerstag, dem 17. Mai, begrüßt uns Binissalem mit angenehmen 25°C und einem klaren Himmel, perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit beträgt komfortable 30%. Der Sonnenaufgang wird um 4:32 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang um 18:58 Uhr stattfinden wird.

Die Temperaturen halten an, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien

Die Temperaturen halten an, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien Das Wochenende startet mit weiterhin klarem Himmel am Freitag, den 18. Mai. Die Temperaturen steigen leicht auf 26°C. Wind und Luftfeuchte verharren auf ähnlichen Niveaus wie am Vortag, was für entspannte Bedingungen sorgt.

Wolkendecke zieht auf, doch die Temperaturen bleiben mild

Wolkendecke zieht auf, doch die Temperaturen bleiben mild Am Samstag hält das milde Wetter an, obwohl sich über Binissalem dichte Wolken bilden werden. Mit einer Höchsttemperatur von 25°C bleibt es trotz der Bewölkung angenehm.

Ein sanfter Regenschauer kündigt sich an

Ein sanfter Regenschauer kündigt sich an Mit dem Sonntag, den 20. Mai, ziehen leichte Regenschauer auf, die jedoch eher erfrischend als störend sein dürften. Mit einer Höchsttemperatur von 24°C und einer leichten Brise ist der Tag ideal, um die Inselnatur zu genießen.

Regnerischer Start in die neue Woche

Regnerischer Start in die neue Woche Der Montag bringt moderaten Regen und eine leichte Abkühlung auf 22°C. Trotz des Regens bleibt die Luft relativ warm.

Die Sonne kehrt zurück – Perfekte Bedingungen für Ausflüge

Die Sonne kehrt zurück – Perfekte Bedingungen für Ausflüge Zum Dienstag und Mittwoch klärt sich der Himmel wieder auf, und wir können einige wenige Wolken bei Temperaturen von jeweils 22°C und 24°C erwarten. Perfekte Bedingungen für Besuche lokaler Weingüter oder eine Wanderung durch das mallorquinische Hinterland.

Ausklang mit lockerer Bewölkung und steigenden Temperaturen

Ausklang mit lockerer Bewölkung und steigenden Temperaturen Zum Ende unserer 7-tägigen Prognose am Donnerstag, den 24. Mai, verabschiedet sich Binissalem mit einer leicht bewölkten Decke und Höchsttemperaturen von 26°C. Ein idealer Tag, um die Woche entspannt ausklingen zu lassen.

Für die perfekte Reiseplanung und tägliche Updates empfiehlt es sich, die Wettervorhersage im Auge zu behalten und die Pläne entsprechend anzupassen. Ob für ausgedehnte Spaziergänge durch die Weinberge oder gemütliche Tage am Strand – das Wetter in Binissalem bietet für jeden etwas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:25:50. +++