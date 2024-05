Ihr 7-Tage-Wetterbericht für Marratxí: Sonniges Frühlingswetter mit leichten Regenschauern (17.5.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Marratxí

Die kommenden Tage stehen ganz im Zeichen herrlicher Frühlingstemperaturen und reichlich Sonne. Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite, und auch in Marratxí dürfen wir uns auf eine Wetterlage freuen, die zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten einlädt.

Sonnige Aussichten: Das Wetter heute in Marratxí

Heute begrüßt uns in Marratxí ein strahlender Himmel ohne Wolken mit einem Maximum von 24°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h, was für eine sanfte Brise sorgt, die gerade in den frühen Morgenstunden sehr angenehm ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%, und der Luftdruck misst 1011 hPa. Perfekte Bedingungen, um die ersten Strahlen des Tages um 4:32 Uhr mit einem Kaffee im Freien zu genießen, bevor der Tag ins Land zieht und dann schließlich um 18:58 Uhr dem Sonnenuntergang weicht.

Das Wetterphänomen der nächsten Tage

Die prognostizierten Wetterbedingungen bleiben bis auf leichte Schwankungen stabil. Die Tage des 17. und 18. Mai 2024 zeigen sich mit klarem Himmel und Temperaturen, die stetig bei 24°C liegen. Die Windverhältnisse bleiben mit 4 bis 5 km/h ideal für alle, die die milden Frühlingswinde auf Mallorca suchen.

Ab dem 19. Mai ziehen jedoch über Marratxí dichtere Wolken auf, und die Temperaturen sinken leicht auf 23°C. Am 20. und 21. Mai erwartet uns leichter Regen, der jedoch mit Temperaturen um die 22-23°C für eine willkommene Erfrischung sorgt. Der leichte Regen lässt die Natur aufblühen und lädt zu Spaziergängen durch die feuchte, duftende Landschaft ein.

Gegen Ende des Wochenverlaufs, insbesondere am 22. und 23. Mai, kehrt der klare Himmel zurück, und die Temperaturen klettern wieder auf angenehme 21-23°C. Am 24. Mai erreichen wir sogar einen Höhepunkt von 25°C, begleitet von vereinzelten Wolken am sonst klaren Himmel.

Wochenendwetter: Perfekt für Freizeitaktivitäten

Dieses Wochenende in Marratxí verspricht perfektes Wetter für Ausflüge in die Natur oder gemütliches Beisammensein mit Freunden und Familie. Die Sonne lädt zu Strandbesuchen, Wanderungen oder einfach einem entspannenden Tag im Garten ein.

Planen Sie also Ihre Woche mit der Zuversicht, dass die Wettergötter Ihnen wohlgesonnen sind und genießen Sie das herrliche Wetter in Marratxí!

