Perfektes Wetter in Sóller: Prognose für eine sonnenverwöhnte Woche (17.5.2024)

Sonnenschein und leichte Brise: Das Wetter in Sóller vom 17. Mai bis 24. Mai 2024

Erwarten Sie eine durch und durch angenehme Woche in Sóller, die die Wärme des Frühlings und die strahlende Sonne Mallorcas zur Geltung bringt. Wir haben alle Einzelheiten zu Temperaturen, Wetterentwicklung und den besten Zeiten, um die Schönheit der Insel im Freien zu genießen.

Frische Prognose für sonnenhungrige Mallorcafans

Heute: Der 17. Mai begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer höchst angenehmen Temperatur von 24°C. Leichte Windböen von nur 3 km/h sorgen für eine sanfte Brise, während die relative Feuchtigkeit bei 43% liegt. Ideal, um Sóllers malerische Landschaften zu erkunden oder an den Strand zu gehen. Morgen: Auch der 18. Mai verspricht bei ähnlichen Temperaturen und wenigen Wolken am Himmel bezaubernde Stunden im Freien. Der Wind und die Luftfeuchtigkeit bleiben konstant, was das Wetter perfekt macht für längere Ausflüge oder gemütliche Abende in den zahlreichen Cafés der Stadt.

Wettertrends und Wetterereignisse im Blick

Am 19. Mai ziehen zwar dichte Wolken auf, doch mit 23°C bleibt es weiterhin warm. Der Wind lässt am diesen Tag ein wenig nach, ideal für eine Bootstour entlang der Küste oder einen entspannten Tag im Garten. Doch das idyllische Wetter könnte eine kleine Wendung nehmen, denn für den 20. Mai ist leichter Regen vorhergesagt, bei immer noch angenehmen 22°C.

Die Woche fährt fort mit mäßigem Regen am 21. Mai – ein perfekter Tag, um Mallorcas Museen zu entdecken oder in einem der vielen Spas zu entspannen. Die Temperaturen sinken leicht auf 20°C, aber das ist immer noch warm genug, um die Insel zu genießen.

Ein Hauch von Sommer: Wunderschönes Wochenende in Aussicht

Ab dem 22. Mai kehrt die Sonne vollends zurück – erwarten Sie klare Himmel und Temperaturen, die bis auf 24°C am 24. Mai ansteigen. Ideal für all diejenigen, die das Wochenende im Freien verbringen möchten, sei es am Strand, auf dem Golfplatz oder auf einem der herrlichen Wanderwege von Sóller.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende verabschiedet sich mit einem wolkenverzierten Himmel und einem Hauch von Sommer. Es ist die perfekte Zeit, um die wunderbaren Sonnenuntergänge zu genießen, die kurz nach 19 Uhr eintreten und einen stimmungsvollen Ausklang des Tages bieten.

