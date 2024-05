Sonnenreich und mild: Das Wetter in Consell auf Mallorca für die kommende Woche (17.05.24 bis 24.05.24)

Strahlendes Wetter und leichte Brisen: Die Wetteraussichten für Consell

Wenn Sie auf der Suche nach zuverlässigen Wetterinformationen für Consell auf Mallorca sind, dann sind Sie hier genau richtig. Freuen Sie sich auf eine Woche mit reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, die das Freizeitvergnügen im Freien besonders angenehm machen werden. Lassen Sie uns einen Blick auf die täglichen Details werfen.

Wetterhighlights für Consell: Sonne pur und sanfte Winde

Der 17. Mai 2024 empfängt die Bewohner und Gäste von Consell mit Temperaturen um die 25°C und einem klaren Himmel. Die Winde sind mit 5 km/h leicht, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 32%, was für angenehmes Wetter sorgt. Der Tag beginnt mit einem frühmorgendlichen Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Am 18. Mai bleibt es weitgehend unverändert, mit einer minimalen Erwärmung auf 26°C und weiterhin klarem Himmel; die Brise bleibt mit 5 km/h konstant. Die Luftfeuchtigkeit fällt leicht auf 31%, und die Wetterbedingungen bleiben ideal für Tage am Strand oder ausgedehnte Wanderungen. Zeugen Sie den frühesten Sonnenaufgang der Woche um 4:31 Uhr und genießen Sie das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

Leichte Wetterumschwünge Richtung Wochenmitte

Die Wetterlage ändert sich leicht am 19. Mai. Über Consell ziehen dichte Wolken, aber mit angenehmen 25°C bleibt das Wetter genießbar. Die Winde flauen auf 4 km/h ab, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 34%. Das Barometer zeigt einen stabilen Druck von 1010 hPa an.

Nässe bringt Abkühlung

Mit dem 20. Mai ziehen leichte Regenschauer über Consell, und die Temperaturen sinken auf 24°C. Die Feuchtigkeit erhöht sich auf 49%, was die Anmutung der Regenschauer am Nachmittag verstärkt. Am 21. Mai beobachten Sie mäßigen Regen bei einer etwas kühleren Temperatur von 22°C und erhöhten Luftfeuchtigkeit von 60%.

Baldige Rückkehr sonnigerer Tage

Doch die Sonne lässt nicht lange auf sich warten, denn schon am 22. Mai lockern sich die Wolken auf, und Sie können bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 45% wieder Atem schöpfen. Dieser Trend setzt sich fort bis zum 24. Mai, wo vereinzelte Wolken bei Temperaturen von 26°C und einer verringerten Luftfeuchtigkeit von 38% für eine perfekte Kulisse sorgen.

Freuen Sie sich auf die kommende Woche in Consell, die viel Sonnenschein und wundervolle Momente im Freien verspricht. Die milde Brise und die angenehmen Temperaturen bilden einen perfekten Rahmen für all Ihre geplanten Aktivitäten auf unserer schönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:30:27. +++