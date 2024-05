Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Die Wetteraussichten für Petra, Mallorca (17.05.2024 - 24.05.2024)

Wunderschönes Wetter in Petra: Sonnenschein pur und milde Brisen

Die Wetterprognose für Petra auf MallorcaPetra zeigt uns in der Woche vom 17. Mai bis zum 24. Mai 2024 ein überwiegend herrliches Bild: strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen laden Einwohner und Besucher dazu ein, die warme Frühlingssonne und das malerische Umfeld zu genießen.

Straffe Winde und klare Himmel: Tägliche Wetterdetails

Beginnend mit dem 17. Mai, wird der Tag von einem klaren Himmel gekrönt; bei 24°C weht ein sanfter Wind mit gerade einmal 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 18%, was für trockene und komfortable Bedingungen sorgt.

Am 18. Mai steigt das Thermometer sogar auf 28°C, ohne dass es an Klarheit im Himmel verliert. Der Wind frischt auf 9 km/h auf, kann jedoch die geringe Luftfeuchtigkeit von 17% kaum spürbar machen.

Ein leichter Wechsel in der Atmosphäre erfolgt am 19. Mai: Wir sehen vereinzelte Wolken am Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 27°C im hochsommerlichen Bereich. Der Wind behält seine mäßige Geschwindigkeit bei und verstärkt das Gefühl eines perfekten Frühlingstages.

Das Wetter bleibt auch am 20. und 21. Mai weiterhin sonnig bei Temperaturen von 26°C und Windgeschwindigkeiten, die bis zu 12 km/h erreichen – ideal für alle Freiluftaktivitäten.

Der 22. Mai zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 25°C. Die Luftfeuchtigkeit beginnt leicht anzusteigen, bleibt aber immer noch auf einem niedrigen Niveau.

Das Highlight der Woche dürfte der 23. Mai werden, wenn das Thermometer bis auf 29°C klettert – der wärmste Tag in dieser Prognose. Der Wind nimmt an Fahrt auf, bleibt jedoch moderat und angenehm.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 24. Mai, an dem sich erstmals dichtere Wolkenformationen zeigen. Trotz der überzogenen Wolkendecke bleibt es trocken bei 28°C und einem leichten Lufthauch.

Die optimale Zeit für Unternehmungen im Freien

Die durchgehend positiven Wetterbedingungen ermöglichen vielfältige Freizeitaktivitäten im schönen Petra. Ob Wanderungen, Radtouren oder einfach nur das Relaxen an den Stränden Mallorcas – die kommende Woche bietet ideale Voraussetzungen.

Genießen Sie die angenehmen Temperaturen und die leichten Winde, während Sie das facettenreiche Mallorca entdecken. Die stabile Wetterlage lässt kaum Raum für Überraschungen, daher können Urlaubs- und Freizeitpläne mit Zuversicht geschmiedet werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:43:13. +++