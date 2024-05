Wetter Banyalbufar (17.05.2024 bis 24.05.2024): Sonne, Wolken und leichte Regenfälle

Mildes Wetter und abwechslungsreicher Himmel über Banyalbufar

Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca wird in der kommenden Woche Gastgeber für ein abwechslungsreiches Wetterphänomen sein. Unsere 7-Tage-Wettervorhersage bietet einen detaillierten Einblick in das, was die Einwohner und Besucher vom 17. Mai bis zum 24. Mai 2024 erwarten dürfen.

Ein Start in die Woche mit klarem Himmel

Der Donnerstag, der 17. Mai, beginnt mit einem klaren Himmel und verspricht bei Temperaturen von angenehmen 22°C einen sonnigen Auftakt. Dabei weht eine leichte Brise mit nur 5 km/h, was für perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien sorgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 59% und einem Luftdruck von 1010 hPa können wir von einem stabilen Wetter ausgehen.

Freitag, der 18. Mai, wird dem Firmament einige Wolken beigesellen, jedoch bleiben die Bedingungen mit 21°C weiterhin mild und einladend. Der Wind lässt mit 3 km/h nach und die relative Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 58%.

Ein Wochenende mit leichten Veränderungen

Am Samstag, dem 19. Mai, ziehen dichtere Wolken auf und umhüllen Banyalbufar in überwiegend bewölkter Stimmung. Trotz dieser Entwicklung bleibt das Thermometer standhaft bei 21°C. Die sanfte Brise wird weiterhin, gemeinsam mit einer leichten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 63%, ein angenehmes Klima schaffen.

Der Sonntag kündigt sich mit leichtem Regen und einer Temperatur von 20°C an. Dabei wird die Luftfeuchtigkeit auf 76% steigen, was auf den erhöhten Niederschlag zurückzuführen ist. Leichter Wind und ein konstanter Luftdruck versprechen jedoch, dass der Regen die Stimmung nicht trüben wird.

Die neue Woche beginnt mit Frische

Montag und Dienstag bringen weitere Regenschauer, aber die Temperaturen bleiben mit 19°C wohltuend. Mit leichter Erhöhung des Luftdrucks ist zu rechnen, was sich in einem angenehmen Klima für die Natur auswirken wird.

Der Mittwoch, der 23. Mai, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und stellt die 20°C-Marke wieder her. Der leichte Wind und eine moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für perfekte Bedingungen, um die atemberaubende Landschaft Banyalbufars zu genießen.

Zum Abschluss der Woche, am Donnerstag, dem 24. Mai, darf man sich auf 22°C und zerstreute Wolken freuen, die für dynamische Lichtverhältnisse sorgen und das malerische Dorf in ein wundervolles Licht tauchen werden.

Während die Sonne bereits am 17. Mai um 4:33 Uhr aufgeht und erst um 18:59 Uhr untergeht, gewinnen die Tage zusehends an Länge, was für ein zusätzliches Gefühl von Frühling und Erneuerung sorgt.

