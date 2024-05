Wetter Capdepera (17.05.2024 bis 24.05.2024): Aktuelle Wettervorhersage und 7-Tage-Trend

Wetterprognose für Capdepera: Sonnenschein und Regentropfen in der Woche vom 17. bis 24. Mai

Die Wettervorhersage für Capdepera auf Mallorca gibt Einblicke in eine Woche voller Abwechslung, mit klarem Himmel, wolkenverhangenen Tagen und erfrischenden Regengüssen. Mit Temperaturen, die gemäßlich um die 20 Grad Celsius liegen, stellt sich das Wetter über die nächsten sieben Tage als ein Wechselspiel der Elemente dar.

Sonniges und klares Himmelszelt zum Wochenstart

Am Donnerstag, den 17. Mai, begrüßt Capdepera seine Bewohner und Besucher mit einem klarblauen Himmel. Mit einer maximalen Temperatur von 21 Grad Celsius und einem leichten Wind von lediglich 7 km/h wird dieser Tag zum perfekten Wegbereiter für outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt entspannte 54%, während der Luftdruck bei 1011 hPa liegt. Der Tag erwacht um 4:29 Uhr mit dem Sonnenaufgang und verabschiedet sich um 18:55 Uhr in die Nacht.

Leichte Bewölkung am darauffolgenden Freitag

Der Freitag, der 18. Mai, präsentiert sich mit leichter Bewölkung und einem Temperaturhoch von 20 Grad Celsius. Bei einer konstanten Windstärke von 7 km/h und einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 61% bleibt das Wetter angenehm. Auch der Luftdruck zeigt sich stabil bei 1010 hPa. Sonnenauf- und -untergänge erfolgen um 4:29 Uhr bzw. 18:56 Uhr, was lange, angenehme Tageslichtstunden verspricht.

Wolkendecke verdichtet sich zum Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit dichten Wolken an. Der Samstag, der 19. Mai, bleibt mit 19 Grad Celsius und einem sanften Wind von 5 km/h zwar mild, aber die hohe Luftfeuchtigkeit von 76% deutet auf einen Wetterumschwung hin. Der Sonnenaufgang um 4:28 Uhr wird von einer dichten Wolkendecke begleitet, die auch den Sonnenuntergang um 18:57 Uhr trüben könnte.

Sonntag, der 20. Mai, gießt mit leichtem Regen etwas Melancholie über Capdepera. Die Temperaturen stagnieren bei 19 Grad, der Wind flaut auf eine Geschwindigkeit von 3 km/h ab und die feuchte Luft (74% Luftfeuchtigkeit) macht sich bemerkbar. Der Luftdruck sinkt marginal auf 1009 hPa.

Milder Regen und klare Aussichten für die neue Woche

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag, den 21. Mai, erlebt Capdepera moderaten Regen bei 19 Grad Celsius. Auffällig ist der geringe Wind von 2 km/h, sowie die gestiegene Luftfeuchtigkeit auf 80%, was den Regenschirm unentbehrlich macht. Der Luftdruck steigt auf 1013 hPa an, was auf eine Wetterbesserung deutet. Der Tagesanfang ist um 4:26 Uhr und der Abend läutet um 18:59 Uhr ein.

Die Tendenz zur Wetterberuhigung setzt sich am Dienstag, den 22. Mai, fort, wobei noch leichter Regen bei 20 Grad Celsius und sprunghaften Wind von 10 km/h erwartet wird. Der Luftdruck bleibt mit 1014 hPa stabil und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 59%.

Der Mittwoch, 23. Mai, zeigt Auflockerungen in der Wolkendecke und lässt bei 18 Grad Celsius wieder etwas Sonne durch die brüchigen Wolken scheinen. Die Windstärke verharrt bei moderaten 5 km/h und die relative Luftfeuchtigkeit hält sich bei 70%.

Das Wetter nimmt seinen angenehmsten Lauf am Donnerstag, den 24. Mai, mit klarem Himmel und einer angenehmen Tagestemperatur von 21 Grad Celsius, um die Urlaubstemperaturen Mallorcas vollends zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%, während sich der Luftdruck auf 1017 hPa beläuft. Der Wind bleibt gelassen bei 5 km/h. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:24 Uhr und gibt den Startschuss für einen Tag voller Licht, der um 19:01 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:29:56. +++