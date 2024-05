Wetter in Esporles (17.5.2024 bis 24.5.2024): Sonnenschein und leichte Regenschauer erwartet (17.5.2024)

Wettervorhersage für Esporles: Eine Woche mit sanften Brisen und variabler Bewölkung

Bewohner und Besucher von Esporles können eine Mischung aus klarer Sicht, sanften Brisen und leichten Regenschauern in der kommenden Woche erwarten. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für Esporles vom 17. Mai bis zum 24. Mai 2024, der Ihnen hilft, Ihre Tage im Voraus zu planen.

Angenehme Temperaturen und klare Himmel dominieren das Wochenwetter

Der Start in die Woche am Donnerstag, dem 17. Mai, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von rund 20°C - perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Bei einer leichten Brise mit 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% fühlt sich das Wetter angenehm frisch an. Der Sonnenaufgang um 04:33 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:59 Uhr rahmen einen wunderschönen Sommertag ein.

Etwas Bewölkung am Freitag und Samstag

Im Laufe des Freitags, 18. Mai, ziehen einige wenige Wolken auf, welche das sonnige Szenario leicht abdunkeln. Dennoch verbleibt die Temperatur bei gemütlichen 20°C, und bei schwachen Windgeschwindigkeiten von 3 km/h bleibt die Atmosphäre entspannt. Die Feuchtigkeitswerte von 54% und der geringe Luftdruck von 1011 hPa tragen zu einem angenehmen Gefühl bei.

Die Wolkendecke verdichtet sich am Samstag, 19. Mai, zu überwiegend bedecktem Himmel, und die Temperaturen sinken leicht auf 19°C. Der Wind bleibt mit 2 km/h weiterhin schwach, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58% an, was zu einem etwas stickigeren Klima führt.

Leichter Regen und Abkühlung Mitte der Woche

Zu Beginn der neuen Woche am 20. Mai und 21. Mai, stellt sich mit leichtem Regen und Temperaturen um 18°C ein Wechsel ein. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich merklich und erreicht am Montag 72%. Trotz des Niederschlags sorgen die milden Windbedingungen mit 3 km/h für relativ ruhiges Wetter. Das Thermometer bleibt am Dienstag stabil, und der Himmel zeigt sich mit einigen Wolken bekleidet.

Das Wetter bessert sich zusehends am Mittwoch, 22. Mai, mit wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen von 17°C. Ein erfrischender Wind von 7 km/h sorgt für eine willkommene Abkühlung.

Sonniges Finale der Wetterwoche

Am Donnerstag, 23. Mai, kehrt der klare Himmel zurück und beschert uns wieder angenehme 19°C, die bis zum Freitag, 24. Mai, auf 20°C ansteigen. Ein paar vereinzelte Wolken begleiten das sonst sonnige Wetter, während die Windgeschwindigkeit bei 4 km/h bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Wetter in Esporles bietet für die letzte Maiwoche stimmungsvolle Abwechslung mit angesehenen Temperaturen zwischen 17°C und 20°C. Zu beachten ist der leichte Regen in der Wochenmitte. Planen Sie also dementsprechend Ihre Outdoor-Aktivitäten und genießen Sie die vielen sonnigen Stunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:32:55. +++