Wetter in Manacor (17.05.24 bis 24.05.24): Sonnenschein und vereinzelte Niederschläge

Wetterprognose für Manacor: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Die Stadt Manacor, das Herzstück der Insel Mallorca, erwartet eine Woche voller Wetterkapriolen. Hier ist ein detaillierter Überblick über die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage, von Freitag, dem 17. Mai 2024, bis Freitag, dem 24. Mai 2024, damit Sie Ihre Pläne entsprechend gestalten können.

Freitag, 17. Mai 2024 – Strahlender Sonnenschein

Die Woche beginnt mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 24°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 6 km/h moderat, während die Luftfeuchtigkeit bei komfortablen 37% liegt. Der Luftdruck misst 1011 hPa. Bereiten Sie sich auf einen atemberaubenden Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und einen ebenso malerischen Sonnenuntergang um 18:56 Uhr vor.

Samstag, 18. Mai 2024 – Ein Hauch von Wolken

Mit vereinzelten Wolkenfeldern erwartet Sie der Samstag. Die Temperaturen erreichen leicht abgekühlte 23°C, und die Winde wehen leicht mit 5 km/h. Erhöhte Luftfeuchtigkeit von 44% und ein Luftdruck von 1010 hPa sind vorhergesagt. Der Tag erwacht um 4:30 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Sonntag, 19. Mai 2024 – Bedeckter Himmel

Der Sonntag kündigt sich mit überzogenen Wolken am Himmel und Temperaturen von 21°C an. Windstille herrscht bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 60% könnte für eine drückende Stimmung sorgen. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1010 hPa. Genießen Sie den Tagesanbruch um 4:29 Uhr und den Abendhimmel beim Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Montag, 20. Mai 2024 bis Mittwoch, 22. Mai 2024 – Leichter Regen erfrischt

Am Montag und in den folgenden Tagen wird das Wetter in Manacor von leichten Regenschauern begleitet, die für eine Abkühlung sorgen und die Natur zum Strahlen bringen. Die Temperaturen bleiben angenehm bei 23-24°C, während die Luftfeuchtigkeit zurückgeht und sich bei etwa 50% einpendelt. Der Wind bläst auch in dieser Periode sanft. Sonnenauf- und -untergänge können jeweils um 4:28 Uhr und 18:58 Uhr am Montag bis 4:27 Uhr und 19:0 Uhr am Mittwoch bestaunt werden.

Donnerstag, 23. Mai 2024 – Wolken können die Sonne nicht verdecken

Trotz gebrochener Wolken wird das Thermometer angenehme 21°C anzeigen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird es nicht zu kalt werden. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 59% etwas höher und der Luftdruck steigt auf 1017 hPa. Der Morgen weckt Manacor um 4:26 Uhr und gegen 19:1 Uhr senkt sich der Abendvorhang.

Freitag, 24. Mai 2024 – Zurück zum klaren Himmelspanorama

Der Freitag verwöhnt uns erneut mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die erneut auf 24°C klettern. Die Luft ist weniger feucht mit 44%, und der Wind weht leicht mit 4 km/h. Ein perfekter Tag, um das herrliche Wetter Mallorcas zu genießen. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:25 Uhr, und der Tag klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 19:2 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:38:40. +++