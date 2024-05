Wetter in Pollença: Sonnige Aussichten und leichtes Regenrisiko vom 17.5.2024 bis 24.5.2024 (17.5.2024)

Die Wetterprognose für Pollença: Eine Woche voller Frühlingssonne

Die kommende Woche in Pollença begrüßt Einheimische und Urlauber mit angenehmen Temperaturen und einer angenehmen Brise. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken ist für jeden etwas dabei - ob Sie nun entspannte Tage an der Küste oder aktive Ausflüge im Inland planen.

Wetterüberblick für Pollença

Am Donnerstag, dem 17. Mai 2024, startet Pollença mit einem klaren Himmel in die Woche. Eine Maximaltemperatur von 23°C und eine sanfte Brise von etwa 4 km/h schaffen ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1010 hPa können Sie tief durchatmen und den Tag in vollen Zügen genießen.

Ideal für Outdoor-Aktivitäten: Sonne und leichte Bewölkung

Der Freitag begrüßt uns mit wenigen Wolken am Himmel und einer leichten Temperatursteigerung auf 24°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, und der Sonnenaufgang um 4:30 Uhr kündigt einen zauberhaften Tag an, der erst um 18:58 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Wetterumschwung am Wochenende

Über das Wochenende ziehen dichtere Wolken auf. Der Samstag (19.5.2024) zeigt sich überwiegend bedeckt, und trotz leichter Abkühlung auf 21°C bleibt es freundlich. Der Sonntag bringt dann leichtem Regen mit sich, der sich jedoch mit gleichbleibenden Temperaturen verträgt.

Wettersituation ab dem 21. Mai 2024

Die neue Woche beginnt in Pollença mit mäßigem Regen und einer Temperatur von 20°C. Doch keine Sorge: Die Niederschläge klingen bald ab, und zum Mittwoch hin lockern die Wolken wieder auf. Diese bedeckten Tage bieten einen idealen Anlass für einen Besuch der Museen und Kunstgalerien von Pollença.

Blick auf die kommende Woche

Zum Abschluss der Betrachtungsperiode finden wir am 24. Mai erneut wenige Wolken am Himmel und Temperaturen, die sich wieder angenehmen 23°C annähern. Genießen Sie die langsam länger werdenden Tage mit einem späten Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

Planen Sie Ihre Aktivitäten in Pollença mit der kommenden Wetteraussicht im Hinterkopf und freuen Sie sich auf eine überwiegend sonnige und warme Woche auf der wunderbaren Insel Mallorca. Bleiben Sie jedoch aufmerksam für mögliche Änderungen der Wetterlage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:43:51. +++