Wetter in Santa Margalida (17.05.24 bis 24.05.24): Sonnige Aussichten und frühlingshafte Temperaturen

Aktuelle Wettertrends und Vorhersage für Santa Margalida

Stellen Sie den Sonnenschirm auf und holen Sie die Sonnencreme heraus, denn in der bevorstehenden Woche erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Margalida auf Mallorca ein überwiegend freundliches Wetter. Mit frischen Frühlingstemperaturen und einem Mix aus Sonne und vereinzelten Regentagen lädt die Insel zu ausgedehnten Aktivitäten an der frischen Luft ein.

Herrlicher Sonnenschein zum WochenstartHerrlicher Sonnenschein zum Wochenstart

Die Woche beginnt mit einem klaren, blauen Himmel und angenehmen 25°C am Donnerstag, den 17. Mai 2024. Auch der Freitag zeigt sich mit ähnlich milden Temperaturen und nur wenigen Wolken am Himmel. Perfektes Wetter, um Mallorcas bezaubernde Landschaften zu genießen.

Leichte Bewölkung und eine Abkühlung Mitte der WocheLeichte Bewölkung und eine Abkühlung Mitte der Woche

Ab Samstag ziehen allmählich Wolken auf, was jedoch dem Freizeitvergnügen keinen Abbruch tun sollte. Mit 22°C und einer Wolkenbedeckung bleibt es am Sonntag angenehm. Die darauffolgenden Tage bringen leichten Regen und kühle Brisen, ideale Bedingungen für entspannte Stunden in einem der gemütlichen Cafés.

Niederschläge und steigendes BarometerNiederschläge und steigendes Barometer

Das Wetter wird am Montag und Dienstag von mäßigem bis leichtem Regen begleitet, welches die Insel in ein frisches Grün tauchen wird. Mit 20°C am Montag und einer leichten Erwärmung danach, bleibt es weiterhin frühlingshaft. Der abnehmende Regen und die aufklarenden Wolkenfelder gegen Wochenende stellen eine hervorragende Aussicht für alle Outdoor-Enthusiasten dar.

Abschluss der Woche mit klarem HimmelAbschluss der Woche mit klarem Himmel

Der Donnerstag, der 24. Mai, verspricht mit klarem Himmel und Temperaturen um die 25°C einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. Die lauen Abende laden dazu ein, die wunderschönen Sonnenuntergänge Mallorcas zu bestaunen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das ideale Wetter in Santa Margalida auszukosten, und halten Sie sich mit unserer täglichen Wettervorhersage auf dem Laufenden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:47:48. +++