Wetter Sant Joan: Ihre detaillierte 7-Tage-Prognose (17.5.2024)

Wettervorschau für Sant Joan: Die Sonne und der Regen im Tanz der Frühlingswoche

Mit dem Frühling in seiner vollen Pracht erwartet Sant Joan auf Mallorca eine abwechslungsreiche Wetterwoche. Vom 17. bis zum 24. Mai 2024 können sich Einheimische und Besucher auf eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und erfrischenden Regenschauern einstellen. Untenstehend finden Sie eine umfassende Analyse der wetterbedingungen für die kommenden Tage.

Freitag, 17. Mai 2024: Auflockernde Wolkenschichten

Der Freitag präsentiert sich mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 22°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Ein leichter Wind macht diese Temperaturen besonders angenehm, und mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 34% fühlt sich das Wetter sehr komfortabel an. Bei einem Luftdruck von 1009 hPa können Sie den Tag bei einem wunderbaren Sonnenaufgang um 04:30 Uhr beginnen und ihm bis zum Sonnenuntergang um 19:07 Uhr frönen.

Samstag, 18. Mai 2024: Bedeckter Himmel über Sant Joan

Der folgende Tag bringt eine Überdeckung durch dichte Wolken mit sich und sorgt mit 19°C für kühlere Temperaturen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 48%, bei gleichbleibendem Wind und einem erhöhten Luftdruck von 1011 hPa. Die Sonne kämpft sich um 04:30 Uhr durch die Wolken, und der Tag endet mit dem Sonnenuntergang um 19:08 Uhr.

Sonntag, 19. Mai 2024: Leichte Regenschauer als Frühlingsbote

Ein leichter Regen wird über Sant Joan am Sonntag niedergehen, was die Temperaturen wieder auf angenehme 22°C anhebt. Mit einer leichten Brise und einer Humidität von 46% wird das frische Wetter Ihren Spaziergang beleben. Die Regenschauer versprechen dabei, den Blumen und Grünflächen der Stadt neue Lebenskraft zu verleihen. Der Tag beginnt bereits eine Minute früher, um 04:29 Uhr, und erstreckt sich bis zum Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Montag, 20. Mai 2024: Moderate Regengüsse

Zum Start in die neue Woche werden die Regengüsse stärker und sorgen für eine Temperatur von 18°C. Die Luftfeuchtigkeit erreicht rasch 62%, und trotz des Regens bleibt der Wind sanft. Der Luftdruck bleibt konstant, was auf ein stabiles Wetter hinweist. Die Sonne erhebt sich um 04:28 Uhr, und der Tag schließt mit dem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr.

Dienstag bis Donnerstag: Von Regentropfen zu klarem Himmel

Den letzten Tagen der Woche ist eine Rückkehr zum leichteren Regen gemein, der die Landschaft sanft tränken wird, bevor am Donnerstag der Himmel sich klärt. Mit Temperaturen, die von 21°C auf 25°C steigen, und dem Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 31% wird das Wetter sichtlich freundlicher. Der Donnerstag zeichnet sich durch einen klaren Himmel und eine leichte Brise aus - perfekt für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Die Sonnenaufgänge und -untergänge verschieben sich täglich um eine Minute und erreichen schließlich um 04:25 Uhr ihren frühen Höhepunkt und um 19:14 Uhr ihren späten Abschluss.

Als kleiner Tipp für unsere Leser: Behalten Sie stets auch den lokalen Wetterdienst im Auge, um auf etwaige kurzfristige Änderungen der Prognosen reagieren zu können. Verpassen Sie nicht die Chance, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Sant Joan zu nutzen, die sich durch die Vielseitigkeit des Wetters ergeben. Sei es ein Abstecher in das malerische Dorfzentrum, eine Wanderung im Umland oder einfach ein entspannter Tag am Strand - Sant Joan hat in dieser Frühlingswoche für jedes Wetter die passende Aktivität parat.

