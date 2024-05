Wetterausblick für Son Servera: 17.05.2024 - 24.05.2024 – Frühsommerliche Bedingungen mit leichten Regenschauern

Wetterprognose für Son Servera – Eine Woche zwischen Sonne und Regen

Der malerische Ort Son Servera auf Mallorca steht vor einer gemischten Wetterwoche, in der der Frühsommer mit leicht unbeständigen Wetterlagen flirtet. Erfahren Sie in unserem detaillierten Wetterbericht, welche Bedingungen Sie vom 17. Mai bis 24. Mai 2024 erwarten und planen Sie Ihre Aktivitäten bestmöglich mit unserer Hilfe.

Leichter Regen und milde Temperaturen zum Wochenstart

Am Freitag, den 17. Mai, erwarten uns Temperaturen um die angenehmen 22°C, allerdings unterbrechen leichte Regenschauer das sonst idyllische Wetter. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite mit 7 km/h, ideal für Spaziergänge entlang der Küste. Der Himmel zeigt sich weitgehend bedeckt, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%. Die Sonne begrüßt Son Servera bereits um 4:30 Uhr und verabschiedet sich erst um 18:55 Uhr wieder.

Wochenende mit einigen Wolken, aber weiterhin warm

Der 18. Mai beschenkt uns mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von 21°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58%. Perfekte Bedingungen, um das traumhafte Ambiente von Son Servera zu genießen. Auch am Sonntag bleibt es mit 19°C und einer bedeckten Wolkendecke angenehm, aber etwas kühler.

Regnerischer Wochenbeginn gefolgt von klarem Himmelsblick

Zu Beginn der neuen Woche am 20. und 21. Mai sollte man den Regenschirm nicht vergessen. Beide Tage sind gezeichnet von Regen, wobei am Montag leichter und am Dienstag mäßiger Niederschlag fällt. Die Temperaturen bleiben konstant bei etwa 20°C, und die Sonne zeigt sich trotz der Regenwolken früh ab 4:28 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:59 Uhr.

Ausklang der Woche mit Sonnenschein und klaren Nächten

Ab dem 22. Mai klart der Himmel auf und wir dürfen uns auf leichten Regen bei 22°C freuen. Es wird windiger mit 10 km/h, was für eine frische Brise am Meer sorgt. Die Sonne strahlt über Son Servera, und das Wetter lässt alle Herzen höher schlagen. Der 24. Mai wird der Höhepunkt der Woche mit einem klaren Himmel und sommerlichen 22°C.

Ein wechselhafter Wettercharakter umgibt Son Servera in dieser Maiwoche, der dennoch viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und entspannte Stunden unter der mallorquinischen Sonne bereithält. Halten Sie sich bereit für spontane Wetterumschwünge und genießen Sie die Vielfalt, die das Wetter in Son Servera für Sie bereithält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:52:30. +++