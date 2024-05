Wetteraussichten für Andratx: Eine 7-Tage-Prognose (17.5.2024)

Wetter Andratx: Sonnige und milde Frühlingstage im Vorausblick

Die malerische Region rund um Andratx erfreut sich in den kommenden Tagen an einem vorwiegend stabilen und milden Frühlingswetter. Mit ausgeglichenen Temperaturen und vielfach klarem Himmel bieten sich ausgezeichnete Bedingungen für Ausflüge und Erkundungen der idyllischen Landschaft.

Das aktuelle Wetter in Andratx: Eine Übersicht

Zum heutigen Tag, dem 17.5.2024, präsentiert sich das Wetter in Andratx von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel dominiert bei angenehmen 19 Grad Celsius. Mit einer leichten Brise von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 68% gestalten sich die Bedingungen als überaus erfrischend. Der Luftdruck liegt bei 1011 hPa.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am 18. Mai erwarten uns ebenfalls angenehme 19 Grad, begleitet von aufgelockerten Wolkenfeldern. Der Wind lässt leicht nach auf 4 km/h und auch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft liegt mit 65% weiterhin im komfortablen Bereich.

Der 19. Mai zeigt sich zwar mit dichteren Wolken, doch die Temperaturen verharren stetig bei 19 Grad. Mit nur noch leichtem Wind von 2 km/h wird auch an diesem Tag das Wettergeschehen als angenehm empfunden.

Auch der 20. Mai wird von gebrochenen Wolken geprägt sein, was jedoch keinen Abfall der Temperatur zur Folge hat. Die leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 76% kann als Vorzeichen für die am 21. Mai erwarteten leichten Regenschauer interpretiert werden. Trotz des Niederschlags liegt die Temperatur konstant bei 19 Grad.

Vorschau auf das Wochenende und darüber hinaus

Am 22. und 23. Mai wird das Wettergeschehen von wenigen Wolken bestimmt sein, während die Temperaturen leicht schwanken - 18 Grad am Samstag und erneut ansteigend auf 19 Grad am Sonntag. Mit einer frischen Brise, die am Samstag mit bis zu 8 km/h weht, sorgt für eine angenehme Erfrischung. Der Luftdruck stabilisiert sich deutlich, was auf ein fortschrittlich festes Hoch hinweist.

Zum Ausklang unseres Wetterberichts steht der 24. Mai, an dem das Thermometer auf 21 Grad klettert und somit einen warmen und wolkenverzierten Frühlingstag beschert.

Tipps für das Wetter in Andratx

Für Outdoor-Aktivitäten bieten sich insbesondere die Tage mit klarerem Himmel an, jedoch sollten leichte Regenjacken am 21. Mai nicht fehlen. Sonnenschutz ist trotz der milden Temperaturen unverzichtbar, denn die Sonne in Mallorca kann auch im Frühling überraschend kräftig sein. Genießen Sie die Natur und die kulturellen Angebote von Andratx bei diesem angenehmen Frühlingswetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:22:47. +++