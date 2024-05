Wetteraussichten für Campanet: 7-Tage-Vorhersage vom 17. Mai bis 24. Mai 2024 (17.5.2024)

Strahlender Sonnenschein und vereinzelte Regentage in Campanet erwartet

Mit der nächsten Woche steht uns eine perfekte Mischung aus sonnigen Tagen und erfrischenden Regenschauern bevor. Die Wettervorhersage für CampanetCampanet zeigt klare Himmel sowie einige Wolkenformationen mit Regen. Hier ein detaillierter Blick auf das Wetter für die kommende Woche.

Sonnige Aussichten mit klarem Himmel zum Wochenbeginn (17.05.24 - 18.05.24)

Die Wetterbedingungen in Campanet begrüßen Sie am Donnerstag, den 17. Mai, mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von angenehmen 25 °C. Die leichte Brise von nur 4 km/h und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 33% werden sicherlich zu einem angenehmen Aufenthalt im Freien beitragen. Der Sonnenaufgang wird um 4:31 Uhr erwartet, und der Tag endet mit dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr. Am Freitag, den 18. Mai, setzt sich das gute Wetter fort, und Sie können sich auf einen weiteren klaren Tag mit maximal 26 °C freuen. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die Natur bzw. an den Strand von Mallorcas verträumtem Ort Campanet.

Mix aus Sonne und Wolken zum Wochenende (19.05.24)

Am Samstag, den 19. Mai, zeigt sich der Himmel über Campanet bedeckt, und die Temperaturen sinken leicht auf 23 °C. Bei dieser Witterung ist vielleicht ein Besuch in einem der lokalen Cafés oder Museen eine gute Idee, um dem überwiegenden Wolkengrau zu entfliehen. Der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h moderat, während der Feuchtigkeitsgehalt auf bis zu 47% steigen wird.

Regnerische Tage als willkommene Abwechslung (20.05.24 - 21.05.24)

Der Beginn der neuen Woche startet in Campanet mit etwas feuchterem Wetter. Am Sonntag und Montag werden leichter bis mäßiger Regen und Temperaturen von 23 °C bzw. 21 °C erwartet. Trotz des Regens bleibt der Wind konstant und macht diese Tage ideal, um sich im Innern zu verwöhnen und die lokale mallorquinische Küche zu genießen.

Ausblick auf die restliche Woche (22.05.24 - 24.05.24)

Zum Ende der Woche sieht das Wetter in Campanet freundlicher aus. Am Dienstag, den 22. Mai, und am darauffolgenden Mittwoch, können Sie zwischen leichtem Regen und aufgelockerten Wolken mit angenehmen 23 °C bzw. 22 °C rechnen. Am Donnerstag, den 24. Mai, kehrt das Wetter zurück zu seiner besten Form: Wenige Wolken und Temperaturen, die auf wieder auf 25 °C klettern, bieten hervorragende Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:28:45. +++