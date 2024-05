Wetteraussichten für Costitx, Mallorca: Prognose und Trends vom 17.5.2024 bis 24.5.2024 (17.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Costitx in der kommenden Woche

Costitx, ein idyllisches Dorf im Herzen Mallorcas, steht eine Woche mit überwiegend angenehmen Temperaturen bevor. Die Wettervorhersage für Costitx verspricht einige Tage mit klarem Himmel gefolgt von variablen Wetterbedingungen und leichten Niederschlägen. Dieser Artikel bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über die zu erwartenden Wetterverhältnisse vom 17. Mai bis zum 24. Mai 2024.

Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen: 17.5.2024 bis 18.5.2024

Der Start in die Woche bringt hochsommerliche Verhältnisse nach Costitx. Am Donnerstag, dem 17. Mai, können wir uns auf einen wolkenlosen Himmel mit Temperaturen um die 26°C freuen. Eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h hält die Luft frisch, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 27% liegt. Der Sonnenaufgang begrüßt uns um 4:31 Uhr, und die Abenddämmerung setzt um 18:57 Uhr ein. Der folgende Tag, Freitag, der 18. Mai, verspricht ähnlich klare Bedingungen mit einer leichten Temperatursteigerung auf 28°C und einer Luftfeuchtigkeit von 23% bei gleichbleibendem Wind.

Kommt die Wende? Bewölkung und erster Regen: 19.5.2024 bis 21.5.2024

Mit dem Wochenende trübt sich das Bild leicht ein. Am Samstag, dem 19. Mai, ziehen über Costitx dichte Wolken auf, die Temperaturen bleiben jedoch mit 25°C angenehm. Der Wind lässt auf 4 km/h nach, aber die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 36% zu. Der darauffolgende Sonntag leitet mit leichtem Regen und ähnlichen Temperaturen eine feuchtere Phase ein. Dieser Trend setzt sich am Montag, dem 21. Mai, fort. An diesem Tag erleben wir moderaten Regen, begleitet von kühleren 23°C und einer gestiegenen Luftfeuchtigkeit von 54%.

Erholung und erneutes Aufklaren: 22.5.2024 bis 24.5.2024

Ab Dienstag, dem 22. Mai, stabilisieren sich die Wetterbedingungen in Costitx wieder. Bei 25°C und weiterhin leichtem Regen wird die Luftfeuchtigkeit auf ein angenehmes Maß von 33% sinken. Der über den Horizont ziehende Regen verabschiedet sich schrittweise, und die Wolkenformationen lockern sich auf. Die nächsten Tage, insbesondere der Donnerstag, der 24. Mai, versprechen mit vereinzelten Wolken und angenehmen 27°C wieder freundlicheres Wetter – ideal für Ausflüge in die schöne Umgebung von Costitx.

