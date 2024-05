Wetteraussichten für Inca bis zum 24. Mai 2024: Sonne, Wolken und ein wenig Regen (17.5.2024)

Sonnige Tage und leichte Regenschauer – das Wetter in Inca im Überblick

Eine frische Brise, mildes Frühlingswetter und der Duft blühender Mandelbäume – so präsentiert sich Inca auf Mallorca den Einwohnern und Besuchern in der vorletzten Maiwoche des Jahres 2024. In dieser Wettervorschau schauen wir auf die Wetterprognose für die Tage vom 17. bis zum 24. Mai und geben Ihnen alle wesentlichen Informationen zur Hand, um Ihre Tage bestmöglich zu planen.

Lichtdurchflutete Morgen und angenehme Temperaturen – Sonne pur zum Wochenanfang

Am Freitag, dem 17. Mai, startet Inca mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von . Lassen Sie sich von einem sanften Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h die Haut kühlen, während die Luftfeuchtigkeit bei nur 28% liegt. Die Sonne begrüßt Sie bereits um 4:31 Uhr und verabschiedet sich um 18:57 Uhr, was für ausgiebige Tagesaktivitäten nahezu perfekt ist.4:31 Uhr18:57 Uhr

Ein ideales Wochenende unter der Sonne von Inca

Das Wochenende hält, was der Start verspricht: Mit 27°C am Samstag und einem weiteren Tag unter einem wolkenlosen Himmel ist das Sonnenbaden vorprogrammiert. Auch der Sonntag lässt kaum Wünsche offen, trotz des Wechsels zu überwiegend bewölktem Himmel bleibt es mit 25°C warm und das bei lediglich leichter Brise.

Regnerischer Start in die neue Woche

Ab Montag, den 20. Mai, zeigt das Wetter in Inca seine variable Seite. Bei einer Temperatur von 24°C dürfen die Regenschirme nicht vergessen werden, denn leichter Regen wird erwartet. Die Woche fährt fort mit moderatem Regen am Dienstag und milderen 22°C, bevor der Mittwoch und Donnerstag mit Leichtigkeit wieder angenehmere Wetterbedingungen herbeiführen.

Optimale Bedingungen für Outdoorenthusiasten zum Ende der Woche

Die Wetterprognose rundet sich zum 24. Mai mit 27°C und nur einigen wenigen Wolken am Himmel ab. Dies verheißt großartiges Wetter, um die Natur rund um Inca zu genießen. Ob Wandern, Radfahren oder einfach nur entspanntes Flanieren durch die historischen Straßen – das Wetter ist Ihr Verbündeter.

Das Wetter in Inca bietet in den kommenden Tagen also eine vielfältige Palette an Wetterlagen, die jedem Urlaubstyp gerecht werden. Von Sonnenanbietern bis zu Freunden der frischen Luft bei leichtem Regen – planen Sie Ihre Aktivitäten mit dieser Vorschau und machen Sie das Beste aus jedem Tag.

