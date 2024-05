Wetteraussichten für Valldemossa: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten uns (17.5.2024)

Wetter Valldemossa - Ihre 7-Tage-Prognose

Die malerische Gemeinde Valldemossa auf Mallorca steht vor einer Woche mit gemischten Wettererlebnissen. Ein klarer Blick auf die Wettervorhersage verspricht sowohl sonnige als auch regnerische Tage, die typisch für das mediterrane Klima sind. Wohnen Sie in Valldemossa oder planen einen Ausflug dorthin? Informieren Sie sich hier über das Wetter für die kommende Woche.

Die Wetterübersicht für Valldemossa (17.05.2024 bis 24.05.2024)

Die Wetterübersicht für Valldemossa (17.05.2024 bis 24.05.2024) Beginnen wir mit dem Donnerstag, dem 17. Mai 2024, der uns in Valldemossa mit klarem Himmel und angenehmen 23°C begrüßt. Der Wind weht leicht mit etwa 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, und der Luftdruck misst solide 1010 hPa. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 4:33 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:58 Uhr in einer charmanten Atmosphäre.

Am Freitag, dem 18. Mai, dürfen wir uns auf wenige Wolken am Himmel und eine Höchsttemperatur von 22°C freuen. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, und die Luftfeuchtigkeit wird bei 50% liegen, was einen weiteren angenehmen Tag verspricht, der mit dem Sonnenaufgang um 4:32 Uhr beginnt und um 18:59 Uhr endet.

Der Samstag, 19. Mai, bringt überzogene Wolken mit sich, aber das Thermometer wird weiterhin freundliche 22°C anzeigen. Eine leichte Brise von 2 km/h sorgt für Bewegung in der Luft, die zu 55% mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Der Tag erwacht um 4:31 Uhr und schließt sich um 19:00 Uhr.

Am Sonntag, den 20. Mai, wird mit leichtem Regen zu rechnen sein, bei einer Tageshöchsttemperatur von 21°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 71% steigt. Dieses etwas kühlere und feuchtere Wetter schlägt auch auf den Luftdruck, der auf 1009 hPa fällt. Erleben Sie den Beginn des Tages um 4:30 Uhr und das Ende um 19:01 Uhr.

Der Montag, 21. Mai, setzt den leichten Regentrend fort, wobei die Temperaturen leicht auf 20°C sinken. Der Wind frischt mit 3 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit bleibt auf einem angenehmen Niveau von 67%. Der Luftdruck ist mit 1014 hPa stabiler. Der Tag wird um 4:29 Uhr eingeläutet und endet um 19:02 Uhr.

Das Wetter klärt sich am Dienstag, dem 22. Mai, wieder auf und zeigt uns nur wenige Wolken am Himmel bei einer angenehmen Temperatur von 19°C. Mit einem Wind von 6 km/h bleibt es frisch, die Luftfeuchtigkeit beträgt 64% und der Luftdruck 1016 hPa. Der Sonnenaufgang und -untergang sind jeweils um 4:29 Uhr und 19:03 Uhr zu bestaunen.

Am Mittwoch, dem 23. Mai, kehrt der klare Himmel zurück mit einer Höchsttemperatur von 21°C und einem leichten Wind von 3 km/h. Mit 63% Luftfeuchtigkeit und einem Luftdruck von 1017 hPa bleibt das Wetter angenehm. Der Tag erwacht um 4:28 Uhr und verabschiedet sich um 19:04 Uhr.

Zum Abschluss der Woche präsentiert der Donnerstag, 24. Mai, eine leicht bewölkte Himmelsszenerie mit angenehmen 23°C und einer milden Brise von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 57%, und der Luftdruck steigt auf 1018 hPa. Auch heute dürfen Sie wieder Zeuge des Sonnenaufgangs um 4:27 Uhr und des Sonnenuntergangs um 19:05 Uhr werden.

Die wunderschöne Gemeinde ValldemossaValldemossa bietet Ihnen eine Woche voller Abwechslung und die Möglichkeit, jede Wetterlage für Ausflüge in die Natur oder gemütliche Tage im Lokal zu nutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:53:21. +++