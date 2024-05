Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar: Regenschauer und Sonnenschein (17.5.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Vorschau für Sant Llorenç des Cardassar

Erleben Sie das facettenreiche Wetter in Sant Llorenç des Cardassar. Unsere Insel Mallorca präsentiert sich in den nächsten Tagen mit einem Mix aus leichtem Regenfall, einigen wolkenverhangenen Momenten und herrlichem Sonnenschein. Ideal für die Planung Ihrer Aktivitäten bieten wir Ihnen eine detaillierte Übersicht des Wetters für die kommende Woche.

Detaillierte Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar

17. Mai 2024: Die Woche startet mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Der Wind weht mäßig mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 43% und der Luftdruck bei 1011 hPa liegen. Sonnenaufgang ist um 4:30 Uhr und der Abend klingt mit dem Sonnenuntergang um 18:56 Uhr aus.

18. Mai 2024: Mit nur einigen wenigen Wolken erwartet uns ein überwiegend heiterer Tag. Die Temperatur liegt bei milden 22°C, begleitet von einer leichten Brise mit 6 km/h. Der Tag erwacht früh um 4:29 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

19. Mai 2024: Es ziehen dichtere Wolken auf, und wir erleben einen Tag mit bedecktem Himmel und einer Höchsttemperatur von 20°C. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h und die relative Feuchtigkeit steigt auf 70%.

20. Mai 2024: Leichter Regen gibt erneut den Ton an, bei einer Temperatur von 21°C. Der Wind hält sich mit 4 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%.

21. Mai 2024: Der Regen wird stärker, es ist mit moderaten Regengüssen zu rechnen. Bei 21°C bleibt es jedoch temperiert und der Wind ist kaum spürbar mit 2 km/h.

22. Mai 2024: Zwischen den Regentropfen erhaschen wir wieder Lichtblicke und milde 23°C. Der Wind frischt mit 9 km/h auf und es bleibt mit einer Feuchtigkeit von 45% vergleichsweise trocken.

23. Mai 2024: Aufgelockerte Bewölkung bestimmt das Bild bei 19°C. Leichter Wind mit 5 km/h lässt die Temperaturen angenehm erscheinen, während die Feuchtigkeit bei 66% liegt.

24. Mai 2024: Die Woche klingt aus mit strahlendem Sonnenschein und klarblauem Himmel. Freuen Sie sich auf ein Maximum von 23°C und genießen Sie das Wetter bei leichten Windbedingungen mit 5 km/h.

Wetterübersicht und Tendenzen für die kommenden Tage

Die Temperaturspanne für diese Maiwoche in Sant Llorenç des Cardassar bewegt sich zwischen erfrischenden 19°C und wohltuenden 23°C. Feuchtigkeits- und Luftdruckwerte zeigen normale Schwankungen, die vorherrschenden Wetterbedingungen bieten abwechslungsreiche Tage für den Aufenthalt im Freien. Ob ausgedehnte Spaziergänge, kulturelle Ausflüge oder einfach die ruhige Entspannung am Meer - das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar hält für jede Vorliebe etwas bereit. Auch wenn der Regen für kurze Zeit unsere Planungen beeinflussen mag, die anschließende Rückkehr der Sonne wird jeden Mallorca-Besuch unvergesslich machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:46:38. +++