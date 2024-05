Wetterprognose in Mancor de la Vall: Strahlender Sonnenschein und leichte Regenschauer (17.5.2024)

Das idyllische Mancor de la Vall erwartet eine Woche voller Sonnenschein und erfrischender Regenschauer

Die bevorstehende Woche bringt den Bürgern und Besuchern von Mancor de la Vall abwechslungsreiche Wetterbedingungen. Freuen Sie sich auf Tage voller strahlenden Sonnenscheins, unterbrochen von leichten Regenfällen, welche die frühlingshafte Landschaft der Insel beleben werden.

Prognose für die sonnigen Tage

Am 17. und 18. Mai 2024 strahlt der Himmel über Mancor de la Vall mit Temperaturen um 23-24°C. Diese optimalen Bedingungen laden zu Aktivitäten unter freiem Himmel ein. Der Wind weht dabei sanft mit Geschwindigkeiten um 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 30-31% liegt. Genießen Sie die längsten Tage des Jahres mit einem Sonnenaufgang gegen 4:32 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Die Wetterlage nimmt eine Wendung

Ab dem 19. Mai ziehen überwiegend Wolken auf und halten das Sonnenlicht etwas zurück. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 23°C mild. Der folgende Tag bringt erste leichte Regenschauer und eine Abkühlung auf 22°C, was für Erfrischung sorgen wird – ein willkommener Kontrast zur vorherigen Wärme.

Regnerischer Ausblick für Mancor de la Vall

Am 21. Mai wird es ernster: Der Himmel öffnet seine Schleusen und gießt moderaten Regen über die Stadt, während das Thermometer auf 20°C sinkt. Die folgenden Tage bleiben feucht, mit leichten Regenschauern am 22. Mai, jedoch einer leichten Erwärmung auf angenehme 21°C.

Positiver Ausklang der Wetterwoche

Zum Abschluss der Woche, am 23. und 24. Mai, lockert sich die Wolkendecke und gibt den Weg für vereinzelte Wolkenformationen frei bei Temperaturen von 22°C und anschließend sommerlichen 24°C. Es erwartet Sie also ein perfekter Ausklang einer ansonsten recht wechselhaften Wetterwoche in Mancor de la Vall.

Planen Sie für die kommende Woche in Mancor de la Vall alles vom gemütlichen Kaffee in der Morgensonne bis zum entspannten Spaziergang im Nieselregen – Mallorca zeigt sich einmal mehr von seiner vielseitigen Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:39:13. +++