Wettervorhersage Búger: 7-Tage-Übersicht mit Temperaturen und Niederschlagsrisiko (17.5.2024)

Aktuelle Wettertrends in Búger: Sonne, Wolken und ein Hauch von Regen

Angenehme Temperaturen und vielfältige Wetterbedingungen erwarten die Bewohner und Besucher von Búger auf Mallorca in der kommenden Woche. Im Folgenden erhalten Sie eine detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für Búger, die eine Mischung aus sonnigen Tagen, Bewölkung und Regenschauern zeigt.

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Wärme am Wochenstart

Die Woche beginnt in BúgerBúger mit einem klaren Himmel, der sommerliche Temperaturen mit sich bringt. Der 17. Mai 2024 verwöhnt uns mit einer maximalen Tagestemperatur von 26°C und leichten Brisen um die 5 km/h. Der niedrige Feuchtigkeitsgehalt von 30% sorgt für angenehmes Klima, während der Druck bei 1010 hPa stabil bleibt. Der Tag erwacht früh um 4:31 Uhr und endet mit einem langen Abend, denn die Sonne verabschiedet sich erst um 18:57 Uhr.

Stabile Wetterlage mit ungetrübtem Himmelsblau

Der folgende Tag, der 18. Mai, präsentiert sich ebenfalls sonnig mit einer kleinen Steigerung der Temperatur auf 27°C. Geringfügige Veränderungen in Luftdruck und Windgeschwindigkeit lassen die Wetterbedingungen ähnlich behaglich wie am Vortag erscheinen. Mit einem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr sind lange, helle Stunden für Outdoor-Aktivitäten garantiert.

Wechselhaftes Wetter Mitte der Woche

Ab dem 19. Mai zeigt sich das Wetter in Búger von einer wechselhafteren Seite. Eine geschlossene Wolkendecke sorgt für leicht kühlere Temperaturen von etwa 23°C, die begleitet werden von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 46%. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft und die Wetterkonditionen angenehm. Der Tag beginnt um 4:29 Uhr und endet um 18:59 Uhr.

Niederschlag am Wochenende: Von leichten Schauern zu mäßigem Regen

Das Wochenende kündigt eine Zunahme der Niederschläge an. Während der 20. Mai noch leichte Regengüsse bei 24°C erwarten lässt, intensivieren sich die Schauer am 21. Mai zu mäßigem Regen, welcher die Temperaturen auf 22°C drückt. Die Bewohner von Búger sollten sich auf erhöhte Feuchtigkeit und einen leicht sinkenden Luftdruck einstellen. Trotzdem bleibt der Wind moderat und die Tage werden durchgängig lichtdurchflutet – perfekte Bedingungen für diejenigen, die dem Regen trotzen wollen.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt in Búger mit wieder stabilen Wetterbedingungen. Leichter Regen ist am 22. Mai noch präsent, doch der 23. und 24. Mai versprechen eine Verbesserung mit vereinzelten Wolken und erneut steigenden Temperaturen von bis zu 26°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben im angenehmen Bereich, so dass die Tage im Freien genießbar sein sollten. Mit einem grandiosen Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und einem ausgedehnten Tageslicht bis 19:03 Uhr, läutet der 24. Mai das Ende unserer 7-Tage-Wettervorhersage für Búger ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:26:25. +++