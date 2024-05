7-Tage-Wetterprognose für Calvià: Sonne, Wolken und leichter Regen (18.5.2024)

Das Wetter in Calvià zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. Die Wetterprognose vom 18. Mai bis zum 25. Mai 2024 verspricht eine Mischung aus Sonne, leichten Regenschauern und malerischen Wolkenformationen. Für Besucher und Einheimische bedeutet diese Vorhersage ideale Bedingungen, um sowohl Außenaktivitäten zu genießen als auch gelegentliche Pausen für gemütliche Innenmomente einzuplanen.

Wetter in Calvià: Erfrischende Tage mit leichten Brisen

Beginnend mit dem 18. Mai, können Sie eine temperierte Umgebung mit einer Höchsttemperatur von 21°C und einer sanften Brise von nur 3 km/h erwarten. Der Himmel zeigt sich verziert mit vereinzelten Wolken, was dem azurblauen Himmel über Calvià ein malerisches Flair verleiht.

Am 19. Mai verdichten sich die Wolken über Calvià, und es herrscht eine bedeckte Wolkendecke vor. Die Temperaturen sinken leicht auf angenehme 20°C, und ein Wind von 4 km/h weht durch die Straßen und Küstenlinien von Calvià.

Zwischen Sonne und Schauern: Die Wetteraussichten für Calvià

Im weiteren Wochenverlauf zeigt der 20. Mai aufgelockerte Bewölkung mit Höchsttemperaturen um die 21°C. Ein gleichmäßiger Wind und sinkende Luftfeuchtigkeit deuten auf ein angenehm frisches Klima hin. Die darauf folgenden Tage bringen leicht variierende Wetterbedingungen. Ein leichter Regen wird am 21. Mai erwartet, was die Umgebung bei 22°C erfrischen wird.

Der Höhepunkt der Woche kündigt sich mit klarem Himmel am 22. Mai und einem leichten Temperaturanstieg auf 22°C an. Genießen Sie vollkommen ungetrübte Sonnenstrahlen, die sich perfekt für Ausflüge oder entspannte Stunden am Strand eignen. Auch am 23. Mai werden leichte Regenschauer prognostiziert, doch mit 23°C bleiben die Temperaturen warm und einladend.

Die Woche rundet sich ab mit einer Rückkehr zu vereinzelten Wolkenformationen am 24. Mai und der weiteren Aussicht auf klaren Himmel zum Wochenende am 25. Mai. Mit einer sanften Windzunahme auf 5 km/h und behaglichen 21°C können Sie perfekte Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten erwarten.

Genießen Sie die Abwechslung des Frühlingswetters in Calvià

Die kommende Woche in Calvià lädt dazu ein, die angenehm milden Temperaturen und die Vielfalt des Wetters in vollen Zügen zu genießen. Gleichzeitig lässt die geringe Windstärke Raum für entspannte Spaziergänge und die warmen Temperaturen versprechen entspannte Stunden an Mallorcas schönen Stränden. Das Wetter spielt mit einem harmonischen Wechsel aus Sonnenschein und erfrischenden Regenfällen perfekt zusammen, um Ihnen eine unvergessliche Frühlingswoche zu bereiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:26:46. +++