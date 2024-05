7-Tage-Wetterprognose für Felanitx: Sonne und leichte Regenschauer erwartet (18.5.2024)

Aussichten für Felanitx: Vom 18.05.2024 bis zum 25.05.2024

Das Wetter in Felanitx bietet in der kommenden Woche eine Mischung aus Sonnenschein und einzelnen Regenmomenten. Mit Temperaturen, die in den angenehmen Bereich von über 20 Grad Celsius klettern, erwartet Einheimische und Besucher eine weitgehend freundliche Wetterlage.

Sanfte Brise und leichte Regenschauer

Am 20. Mai wird die idyllische Stimmung kurz von leichtem Regen bei einer Temperatur von 22 Grad Celsius unterbrochen. Doch schon bald wird sich die Sonne wieder zeigen. Die folgenden Tage präsentieren sich mit wenigen Wolken am Himmel und einer leichten Brise von bis zu 8 km/h.

Herrliche Bedingungen zum Wochenstart

Ab dem 21. Mai dürfen wir uns auf eine kleine Hitzewelle freuen, wenn das Thermometer auf bis zu 26 Grad ansteigt. Der Himmel präsentiert sich von seiner nahezu wolkenlosen Seite, was das Herz jedes Sonnenanbeters höher schlagen lässt.

Stetiger Anstieg des Barometers

Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf angenehme Werte ein, und auch der Luftdruck zeigt eine steigende Tendenz, was auf eine stabilere Wetterlage hindeutet. Zum Ende der Woche verspricht der klare Himmel in Felanitx bei angenehmen 24 Grad Celsius ideale Bedingungen für verschiedenste Aktivitäten im Freien.

Genießen Sie den Sonnenaufgang bereits um 4:25 Uhr und lassen Sie den Tag mit atemberaubenden Sonnenuntergängen um 19:03 Uhr ausklingen. Eine Woche voller Licht und Lebendigkeit erwartet die Region Felanitx.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:32:08. +++