Aktuelle Wetteraussichten für Selva: Eine Woche voller Sonne, Wolken und leichten Regenschauern (18.5.2024)

Frühlingswetter in Selva: Vom 18. bis 25. Mai 2024

Die malerische Gemeinde Selva auf Mallorca begrüßt Einheimische und Urlauber in der dritten Maiwoche mit einem abwechslungsreichen Wettergeschehen, das sowohl sonnige Tage als auch vereinzelte Regenschauer bereithält. Im Folgenden geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über das Wetter in Selva für die nächsten sieben Tage, damit Sie Ihre Aktivitäten bestens planen können.

Heiter bis wolkig: Die erste Wetterhälfte

Am Samstag, den 18. Mai 2024, können Sie bei 25 °C mit vereinzelten Wolken rechnen, die für ein angenehmes Klima sorgen. Ein leichter Wind weht mit 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 39 % liegt. Der Sonnenaufgang erfolgt früh um 4:31 Uhr und läutet den Tag ein, der um 18:58 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Der Sonntag präsentiert sich mit einem bedeckten Himmel und gleichbleibenden Temperaturen von 25 °C. Mit leicht erhöhter Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt die Luftfeuchtigkeit konstant. Zum Wochenstart erteilt uns der Montag eine kleine Erfrischung mit leichtem Regen bei 24 °C. Der Wind beruhigt sich auf 2 km/h und die Feuchtigkeit steigt auf 46 %.

Sonnige Tage mit klarer Sicht auf Selva

Ein klares Blau am Himmel empfängt Sie am Dienstag, wenn die Sonne ohne Hindernisse auf Mallorca scheint und die Temperaturen auf angenehme 27 °C klettern. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 23 % und einem Wind von 4 km/h ist dieser Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten.

Dieser Trend setzt sich auch am Mittwoch fort. Bei strahlendem Sonnenschein erreicht das Thermometer erneut 27 °C, wobei der Wind leicht nachlässt und die Luftfeuchtigkeit minimal steigt.

Wetterumschwung und beruhigte Bedingungen

Am Donnerstag müssen Sie jedoch mit einem kleinen Wetterumschwung rechnen. Die Temperaturen fallen auf 19 °C und leichter Regen zieht heran. Auch der Wind nimmt mit 7 km/h zu, während die Luftfeuchtigkeit auf 77 % ansteigt – ideal, um den mallorquinischen Duft nach frischem Regen zu genießen.

Das Wetter beruhigt sich wieder zum Freitag, wo bei 23 °C und leichter Bewölkung das Ambiente wieder freundlicher erscheint. Der Samstag leitet das Wochenende schließlich mit klarem Himmel und anhaltend warmen 25 °C ein – ein herrlicher Tag, um die Schönheit Selvas zu erkunden.

Fazit: Eine Woche voller Wetterimpressionen in Selva

Die Wetteraussichten für Selva zeigen eine Woche, in der sich warme Frühlingstage mit leichten Regenschauern abwechseln und die Sonne Mallorcas vielfältige Landschaft in ein besonderes Licht taucht. Ob Sie die Insel zu Fuß erkunden möchten oder am Strand entspannen – das Wetter bietet Ihnen die perfekte Kulisse für unvergessliche Erlebnisse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:46:42. +++