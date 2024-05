Aktuelle Wettervorhersage für Son Servera vom 18.05.2024 bis 25.05.2024: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Das Wetter in Son Servera: Ihre Wetterprognose für die nächste Woche

Die malerische Gemeinde Son Servera auf der Insel Mallorca empfängt ihre Bewohner und Besucher in der kommenden Woche mit einem Mix aus Sonne, leichtem Regen und angenehmen Temperaturen. Hier erfahren Sie, was Sie vom 18. Mai 2024 bis zum 25. Mai 2024 wettertechnisch in Son Servera erwartet.

Wetterübersicht für Son Servera (18.05.2024) - Frühsommerliche Temperaturen mit vereinzelten Wolken

Am Samstag, den 18. Mai, beginnt der Tag in Son Servera mit einer angenehmen Temperatur von 20°C unter einem Himmel mit vereinzelten Wolken. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei milden 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt. Der Luftdruck wird auf 1012 hPa gemessen. Die Sonne begrüßt Sie früh um 4:29 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:56 Uhr, was den Tag ideal für diverse Outdoor-Aktivitäten macht.

Prognose für den 19. bis 25. Mai 2024: Wechselhaftes Wetter bei milden Temperaturen

Die darauf folgenden Tage bieten eine ähnliche Wetterlage. Sonntag, der 19. Mai, zeigt sich mit aufgelockerter Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 20°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Der Sonnenaufgang ist für 4:28 Uhr und der Sonnenuntergang für 18:57 Uhr angesetzt.

Zu Beginn der neuen Woche erwartet uns am Montag, dem 20. Mai, leichter Regen bei einer Hochtemperatur von 19°C. Der Wind bleibt gering mit 4 km/h, und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 70% an.

Der Dienstag (21. Mai) bringt wieder leichteren Regen, allerdings bei steigenden Temperaturen von bis zu 22°C und einem Luftdruck von 1013 hPa.

Am Mittwoch, den 22. Mai, präsentiert sich der Himmel über Son Servera klar und lässt die Temperaturen auf 23°C klettern – der ideale Tag, um die Strände und die Natur zu genießen!

Die Woche schließt ab mit zwei Tagen klarer Himmel am 24. und 25. Mai, wobei die Temperaturen konsistent bei angenehmen 19-20°C liegen und die Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 9 km/h variieren.

Fazit: Sonnige Aussichten für Son Servera

Die Wetterlage für die kommende Woche verspricht überwiegend sonnige Tage mit gelegentlichen Regenschauern und einer stabilen Temperaturlage, die ideale Bedingungen für Ausflüge und Erlebnisse im Freien bietet. Nutzen Sie die frischen Morgen- und die warmen Nachmittage zur Erkundung der vielfältigen Landschaften Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:49:58. +++