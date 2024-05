Ausblick auf das Wetter in Esporles: Eine Woche voller Frühlingsstimmung und gelegentlicher Schauer (18.5.2024)

Wetter in Esporles: Frühlingshaft mit vereinzelten Regentropfen

Mit dem Frühling auf der wunderbaren Insel Mallorca gehen häufig wechselhafte Wetterlagen einher, und die charmante Gemeinde Esporles bildet da keine Ausnahme. In der kommenden Woche dürfen sich Einwohner und Besucher auf Temperaturen um die 20°C und eine Vielfalt an Himmelsbildern freuen.

Wetterüberblick für Esporles in der Woche vom 18. bis 25. Mai 2024

Samstag, 18. Mai: Die Woche beginnt mit einem leicht bewölkten Himmel und angenehmen 20°C. Der Wind weht sanft mit nur 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt. Der Druck verharrt auf 1011 hPa.

Sonntag, 19. Mai: Dichtere Wolken ziehen auf, doch das Thermometer zeigt stabile 19°C an. Mit einem leicht erhöhten Wind von 4 km/h bleibt die Atmosphäre dennoch beruhigend, die Feuchte steigt leicht auf 66% an.

Montag, 20. Mai: Leichter Regen kündigt sich an, dabei bleibt es bei 19°C moderat warm. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant, dafür steigt die Luftfeuchtigkeit auf frische 68%.

Dienstag, 21. Mai: Weiterer Regen begleitet uns, doch mit 20°C und einer sinkenden Luftfeuchtigkeit von 49% zeigt sich das Wetter von einer freundlicheren Seite.

Mittwoch, 22. Mai: Klaren Himmel und strahlenden Sonnenschein dürfen wir bei 20°C genießen. Der Wind bewegt sich mit 4 km/h und die Luft ist angenehm mit einer Feuchtigkeit von 56%.

Donnerstag, 23. Mai: Regenschauer bringen Abwechslung in die Woche, aber die Temperaturen bleiben konstant bei 19°C. Das Windtempo zieht auf 8 km/h an.

Freitag, 24. Mai: Zwischen den Wolken findet die Sonne ihren Platz, und mit ihr ein sanfter Wind von 5 km/h bei 58% Luftfeuchtigkeit.

Samstag, 25. Mai: Ein weiterer Tag unter einem klaren Himmel erwartet uns. Bei 19°C und einer konstanten Luftfeuchtigkeit wird der Tag von einem leichten Wind von 3 km/h begleitet.

Das Wochenenderlebnis in Esporles

Das Wochenende in Esporles hält, was es verspricht: angenehme Tagestemperaturen und frische Abende, ideal für Ausflüge in die Natur oder gemütliche Abende in den lokalen Restaurants. Besonders der Samstag (24. Mai) mit seiner Mischung aus Sonne und Wolken bietet die perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten.

Mit dem Frühling in der Luft und dem Duft von Blumen, die in Esporles blühen, ist jede Wetterlage eine Einladung, die Vielfalt Mallorcas zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:31:19. +++