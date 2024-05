Das Artà Wetter Update: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 18. bis 25. Mai 2024 (18.5.2024)

Die charmante Gemeinde Artà auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Bewohner in der kommenden Woche mit einer Vielzahl angenehmer Tage, die ideal sind, um die vielfältige Landschaft und das kulturelle Angebot der Region zu genießen. Unser Wetterbericht bietet Ihnen eine detaillierte Vorschau auf die Wetterbedingungen vom 18. Mai bis zum 25. Mai 2024.

Wettertrend für Artà: Sonnige Tage und frische Nächte

Starten Sie in einen strahlenden Samstag, den 18. Mai, bei einem Maximalwert von 20°C unter leicht bewölktem Himmel. Die Windsituation ist mit 6 km/h recht ruhig und die Luftfeuchtigkeit bei 66% sorgt für angenehmes Außenklima. Erleben Sie in Artà einen malerischen Sonnenuntergang um 18:56 Uhr nach einem wundervollen Tag.

Am Sonntag, den 19. Mai, hält sich die Temperatur konstant bei 20°C, jedoch dürfen wir mehr Wolken am Himmel erwarten. Die Böen bleiben sanft und die Luftfeuchtigkeit nahezu unverändert. Die leichten Veränderungen in der Bewölkung sind perfekt für Fotografen und Naturliebhaber, die die einzigartige Atmosphäre einfangen möchten.

Die darauffolgenden Tage offenbaren einen leichten Wechsel im Wettergeschehen. Es kommt am Montag und Dienstag zu leichten Regenschauern bei gleichbleibender Temperatur um die 20°C. Diese kurzen Regenperioden sind notwendig für die Erhaltung der üppigen Vegetation von Mallorca und bieten eine willkommene Abwechslung.

Der 22. Mai kündigt eine Rückkehr zu klarem Himmel und schönen 21°C an, während der Wind leicht nachlässt. Dieser Tag ist perfekt, um die vielseitigen Outdoor-Aktivitäten in Artà zu planen, von einer Wanderung in den nahegelegenen Hügeln bis hin zu einem entspannenden Tag am Strand.

23. und 24. Mai: Die klare Luft setzt sich fort, wobei der 23. Mai einen frischeren Wind mit 10 km/h mit sich bringt. Die Nachttemperaturen bleiben mild, ideal für Abendspaziergänge durch die Altstadt von Artà. Das wechselhaft bewölkte Wetter am 24. Mai bietet eine malerische Kulisse ohne eine Unterbrechung des sonnigen Wettertrends.

Die Wetterprognose schließt mit einem vielversprechenden Freitag, den 25. Mai, ab, an welchem wir klaren Himmel und Temperaturen um die 20°C erwarten dürfen. Ein idealer Tag, um die Woche ausklingen zu lassen und sich auf das Wochenende einzustimmen.

Genießen Sie das Beste von Artàs Wetter in der nächsten Woche

Mit milden Winden, leichten Regenschauern und überwiegend sonnigen Tagen verspricht die kommende Woche in Artà eine perfekte Balance für Outdoor-Aktivitäten und das Erkunden der einzigartigen Umgebung. Vergessen Sie nicht, sich dem Wetter entsprechend anzukleiden und immer einen Regenschirm zur Hand zu haben. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit auf Mallorca!

