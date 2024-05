Das Santa Maria del Camí-Wetter: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (18.5.2024)

Wetteraussichten für Santa Maria del Camí: Sonnenschein und Regen im Mai

Die Frühlingszeit auf Mallorca ist bekannt für ihre angenehmen Temperaturen und das wunderbare Klima. Die Einheimischen wie auch Gäste der Insel genießen die Mischung aus sonnigen Tagen und der blühenden Natur. Wir werfen einen Blick auf das kommende Wetter in Santa Maria del Camí, um Sie auf die nächsten sieben Tage vorzubereiten.

Milde Temperaturen und vereinzelte Wolken

Beginnend mit dem 18. Mai 2024, dürfen sich Bürger und Besucher über 25°C und eine leicht bewölkte Himmelsszenerie freuen. Ein sanfter Wind mit 4 km/h bringt frischen Atem und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 44%. Mit einem Luftdruck von 1011 hPa zeigt sich das Wetter von seiner stabilen Seite – ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Überzug aus Wolken und Regen im Wechsel

Am 19. Mai werden die Wolken etwas dichter, die Temperaturen halten sich jedoch konstant bei 24°C. Die Bewölkung kündigt einen Wechsel an, der am 20. Mai in leichten Regen übergeht, doch die Temperaturen bleiben mild. Ein perfekter Tag, um die gemütlicheren Seiten Mallorcas zu erkunden, sei es mit einer Tasse Kaffee in einem der charmanten Cafés oder bei einem Besuch in einem der historischen Museumshäuser.

Sonnige Ausblicke zum Wochenende

Einen strahlenden Start bieten der 21. und 22. Mai mit einem klaren Himmel und einem Temperaturhoch von 26°C. Das sind die Tage, an denen man am besten die herrliche Landschaft Mallorcas auf Wanderwegen erleben oder Zeit an den malerischen Stränden verbringen kann.

Wetterumschwung am Ende der Woche

Während der 23. Mai leichten Regen und kühlere 21°C mitbringt, was die Luftfeuchtigkeit auf 67% steigen lässt, versprechen die folgenden Tage eine Rückkehr zu sonnigerem Wetter. Der 24. Mai präsentiert sich mit aufgelockerten Wolken und der 25. Mai schließt die Woche mit klarem Himmel und 24°C ab.

Die frühesten Sonnenaufgänge und die spätesten Sonnenuntergänge der angegebenen Tage lassen erwarten, dass die illuminierte Zeit in Santa Maria del Camí den Bewohnern und Gästen lange und angenehme Tage verspricht. Die Sonne grüßt um ca. 4:30 Uhr und legt sich gegen 19:00 Uhr zur Ruhe – perfekt, um den Tag voll auszukosten.

Nicht vergessen, dass die Wettervorhersage sich ändern kann, daher ist es ratsam, sich vor Outdoor-Aktivitäten nochmal über das aktuelle Wetter zu informieren.

