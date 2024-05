Das Wetter in Puigpunyent: Eine 7-Tage-Vorschau mit sonnigen Aussichten und leichten Regenschauern (18.5.2024)

Die Wetterlage in Puigpunyent: Was erwartet Sie in der kommenden Woche?

Wenn Sie Pläne für Outdoor-Aktivitäten in Puigpunyent haben, dann sollten Sie einen Blick auf unsere detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage werfen. Hier erfahren Sie, ob Sie sich auf sonnige Stunden freuen können oder ob Sie besser den Schirm nicht vergessen sollten.

Das Wetter am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche

Am Samstag, dem 18. Mai 2024, startet das Wochenende in Puigpunyent mit einem Himmel, der von vereinzelten Wolken geziert ist. Bei einer angenehmen Durchschnittstemperatur von 19°C und einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h können Sie problemlos Ihre Freizeitaktivitäten im Freien planen. Feuchtigkeit und Luftdruck halten sich mit 68% beziehungsweise 1011 mbar in moderaten Bereichen. Sonnenauf- und Untergang halten das Tageslicht in einem großzügigen Fenster zwischen 4:32 Uhr morgens und 19:00 Uhr abends.

Der Sonntag, 19. Mai zeigt sich etwas bedeckter. Bei wolkigem Himmel und milden 18°C bleibt allerdings das Regenrisiko gering. Kommt der Wind mit 4 km/h auch nicht viel stärker, so ist die relative Luftfeuchtigkeit mit ebenfalls 68% identisch zum Vortag, und auch der Luftdruck bleibt bei stabilen 1011 mbar.

Blick auf die kommende Woche – Wechselhaftes Wetter in Sicht

Auch in der neuen Woche bleibt das Wetter in Puigpunyent wechselhaft. Montag, der 20. Mai, begrüßt uns mit aufgelockerten Wolken und Temperaturen von 18°C. Die Windgeschwindigkeit hält sich konstant und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 69% an. Der darauffolgende Dienstag wird Sie mit leichtem Regen überraschen, aber bei gleichbleibenden Temperaturen von 19°C und einer sinkenden Luftfeuchtigkeit auf 50% ist für eine angenehme Frische gesorgt.19°C

Der Mittwoch vereint schließlich alle Aspekte des Frühlings: Sonnenschein mit einem klarem Himmel und angenehme 20°C. Doch trotz der Idylle sollten Sie einen Schirm nicht fern halten, denn am Donnerstag könnte es wieder zu leichten Regenschauern kommen – zwar bei milden 19°C und moderatem Wind von 7 km/h, aber mit einer erneut gestiegenen Feuchtigkeit von 68%.

Die letzte Phase der Woche lässt uns mit einem gemischten Gefühl von vereinzelten Wolken und klarem Himmel zurück, die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 18 bis 19°C ein. Bei einer etwas höheren Drucklage von 1020 mbar und einem Sonnenaufgang um 4:28 beziehungsweise 4:27 Uhr und Sonnenuntergang um 19:05 beziehungsweise 19:06 Uhr kann man den Tag in vollen Zügen genießen.

