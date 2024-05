Mallorca Wetter: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer in Costitx (18.5.2024)

Die Wetterprognose für Costitx: Was erwartet uns in den nächsten Tagen?

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in den nächsten Tagen in Costitx von seiner abwechslungsreichen Seite. Ob Sonnenanbeter, Windliebhaber oder Regenfreunde, für jeden ist etwas im Angebot. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage und geben Ihnen alle Informationen, die Sie für Ihre Planung benötigen.

Angenehm warme Temperaturen und wechselhafter Himmel

Zum Start ins Wochenende begrüßt uns der 18. Mai 2024 mit einem Maximum von 26°C. Ein Himmel bedeckt von vereinzelten Wolken und eine leichte Briese mit Windgeschwindigkeiten um 5 km/h sind perfekt für einen Spaziergang an der Promenade.

Der folgende Tag, der 19. Mai, zeigt sich mit bedecktem Himmel und Temperaturen um die 25°C, während der Wind auf 6 km/h ansteigt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt gering bei 37%, was das Flanieren in Costitx weiterhin angenehm macht. Der Luftdruck misst 1010 hPa.

Der 20. Mai bringt leichten Regen, doch mit 24°C bleibt es mild. Trotz der Regenschauer lädt das Wetter zum Genießen der Ruhe nach einem Frühjahrsregen ein, vielleicht bei einem gemütlichen Café-Besuch. Der Wind nimmt ab auf sanfte 3 km/h.

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen

Der 21. Mai überrascht uns mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von beeindruckenden 28°C. Die ideale Gelegenheit, Mallorcas Natur zu erkunden oder eine gemütliche Zeit am Strand zu verbringen, während eine leichte Brise für Abkühlung sorgt.

Die Schönwetterperiode setzt sich am 22. Mai fort mit nochmals 28°C und klarem Himmel. Genießen Sie die warmen Strahlen und den reduzierten Wind von nur 4 km/h.

Kühlere Tage mit feuchtem Zwischenspiel

Das Wetter nimmt am 23. Mai eine kühlere Wendung mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von 21°C. Der Wind frischt auf 8 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67%, perfekt für die Natur Mallorcas, um saftig und grün zu bleiben.

Die darauffolgenden Tage zeigen sich mit vereinzelten Wolken und angenehmen Temperaturen von 24°C am 24. Mai, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder die ersten Sommerfeste der Saison.

Den Abschluss unserer 7-Tage-Prognose bildet der 25. Mai mit warmen 26°C und einem sternenklaren Himmel, sowie einer sanften Brise von 2 km/h. Das perfekte Ende einer Woche voller vielfältiger Wettererlebnisse in Costitx.

Das Fazit für das Wetter in Costitx

Das bevorstehende Wetter in Costitx bietet eine Mischung aus sonnigen Tagen, vereinzelten Regenschauern und durchweg angenehmen Temperaturen. Es ist also ratsam, sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm griffbereit zu halten. Genießen Sie die kommenden Tage mit allem, was Mallorca zu bieten hat!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:29:34. +++