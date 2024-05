Santanyí auf Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen - Das Wetter der Woche (18.5.2024 bis 25.5.2024) (18.5.2024)

Wetteraussichten für Santanyí: Eine Woche voller Sonne und Wolken

Mit dem Frühling in voller Blüte auf Mallorca, zeigt sich Santanyí von seiner besten Seite und bietet Einwohnern sowie Besuchern angenehme Temperaturen und erfrischende Winde. Die kommenden sieben Tage versprechen eine Variation aus leicht bewölktem Himmel und strahlendem Sonnenschein. Tauchen Sie in unsere Wetteranalyse ein und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien mit dem besten Wissen über Temperatur, Wind und Sonnenzeiten.

Woche beginnt mit leichten Wolken und milden Temperaturen

Am Samstag, den 18. Mai, erlebt Santanyí eine maximale Temperatur von 21°C unter einem Himmel mit vereinzelten Wolken. Eine leichte Brise weht mit 5 km/h, was für ideale Bedingungen für eine lange Wanderung oder einen Spaziergang entlang der malerischen Küste sorgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1012 hPa verspricht der Tag Komfort und Frische.

Sonntag und Montag - Wechselhaft, bevor die Sonne siegt

Der folgende Tag, Sonntag der 19.5.2024, zeigt sich mit bedecktem Himmel und Temperaturen ebenfalls bei 21°C. Mit einer etwas niedrigeren Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 64%, bleibt das Wetter angenehm. Am Montag erwartet Santanyí leichten Regen bei 20°C, was die Möglichkeit bietet, die einzigartige Atmosphäre der Insel auch in feuchterem Ambiente zu erleben.

Die Woche entwickelt sich sonnig und klar

Ab Dienstag bis zum darauffolgenden Samstag dürfen sich Einwohner und Gäste auf klaren Himmel und Sonnenschein freuen, der die wunderbare Landschaft von Santanyí in ein goldenes Licht taucht. Die Temperaturen steigen auf angenehme 23°C bis 24°C Mitte der Woche und ein leichter Wind sorgt für frische Luftbewegungen. Am Sonntag den 24.5.2024 bringen vereinzelte Wolken Abwechslung in das sonst klare Bild. Doch bereits am Montag ist es wieder klar, wobei das Thermometer 22°C zeigt.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verlängern sich täglich, die längsten Tage der Woche erreichen wir zum Wochenabschluss, mit einem Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und Sonnenuntergang um 19:02 Uhr, was die Tage in Santanyí besonders ausgedehnt und erlebnisreich gestaltet.

Fazit: Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Genuss

Zusammenfassend bietet die kommende Woche in Santanyí ideale Wetterbedingungen für jedermann, egal ob Sie sich entspannen oder aktiv sein möchten. Der Frühling auf Mallorca ist ein wahrer Genuss und lädt dazu ein, das mediterrane Flair in vollen Zügen zu genießen.

