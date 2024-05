Sonnenverwöhnte Tage in Montuïri: Die Wetterprognose für die kommenden 7 Tage (18.5.2024)

Aussichtsreiche Wetterlage in Montuïri

Mit den Füßen im Sand und der Sonne im Gesicht, so begrüßt Montuïri seine Gäste und Einheimischen in der kommenden Woche. Ein Blick auf das Barometer verspricht mildes und teils heiteres Frühlingswetter auf unserer geliebten Insel Mallorca.

Der Wettertrend für Montuïri im Detail

Die Wetterstation berichtet von angenehmen Temperaturen um die 25°C zum Start der Woche am 18. Mai 2024. Mit nur leicht zerstreuten Wolken und einer sanften Brise ist der Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Am 19. Mai bedecken zwar umfangreichere Wolken den Himmel, dennoch bleibt das Thermometer bei wohltuenden 24°C stehen. Die Winde wehen unverändert leicht aus verschiedenen Richtungen.

Ein leichter Regenschauer erfrischt die Insel am 20. Mai. Das Quecksilber pendelt sich erneut auf 24°C ein, während der Wind seine Ruhe bewahrt.

Ein strahlender Himmel erwartet uns am 21. Mai bei erhöhten Temperaturen von 27°C. Der Wind zieht leicht an und die Luftpumpe zeigt eine geringe Luftfeuchtigkeit an - ein perfekter Tag für den Strandbesuch.

Die klare Sicht setzt sich am 22. Mai fort, die Temperaturen halten sich konstant und das Meer lädt zum Verweilen ein.

Der 23. Mai bringt wieder leichten Regen, doch mit 23°C bleibt es angenehm mild. Der Wind frischt auf und sorgt für Bewegung in den Blättern der Palmen.

Zum Ende der Woche hin, am 24. Mai, lockern sich die Wolken auf und geben den Weg frei für Sonnenstrahlen bei 24°C. Die Aussichten sind günstig, der Himmel zeigt sich wieder großzügig.

Den Abschluss der Wetterwoche macht der 25. Mai mit einem klaren Himmel, sanften 26°C und ruhendem Wind.

Genießen Sie jede Minute auf Mallorca

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beglücken uns lange, lichterfüllte Tage, die in Montuïri beginnen durchschnittlich um 4:26 Uhr und klingen aus gegen 19:04 Uhr. Die niedrigen Humiditätswerte und moderaten Windgeschwindigkeiten vervollständigen das Bild eines perfekten Inselaufenthalts.

Ob Sie nun die Stadt erkunden, am Strand entspannen oder durch die Landschaft radeln – das Wetter in Montuïri unterstützt all Ihre Pläne mit Vorhersagen, die Augenblicke im Freien zu einer wahren Freude machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:38:33. +++