Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Die Wetterprognose für Petra auf Mallorca (18.5.2024)

Genießen Sie das sonnige Wetter in Petra

Wenn Sie sich für die nächsten Tage auf Mallorca aufhalten, insbesondere in der charmanten Gemeinde Petra, können Sie sich auf herrliches Wetter einstellen. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen sind optimale Bedingungen für Ausflüge und Erholung geboten.

Wetteraussichten für Petra (18.5.2024 bis 25.5.2024) Die Wetterprognose verspricht eine Woche voller Sonne und klarer Himmel in Petra. Planen Sie Ihre Aktivitäten unter freiem Himmel und genießen Sie die Insel in ihrer ganzen Pracht.

Mallorca Wetter: Sonnenschein pur in Petra

Am 18. Mai 2024 erwartet uns ein strahlend blauer Himmel mit Temperaturen von bis zu 28°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 17%.

Der 19. Mai 2024 bringt ähnliche Bedingungen mit sich. Die Sonne begleitet uns den ganzen Tag und das Thermometer zeigt angenehme 25°C an. Ein leichter Wind und eine geringe Luftfeuchtigkeit sorgen weiterhin für komfortable Bedingungen.

Das sonnige Wetter setzt sich auch am 20. Mai fort, mit erwarteten 27°C und einer sanften Brise. Der ideale Tag, um die traumhafte Landschaft Mallorcas zu erkunden oder in einem der vielen Cafés in Petra zu entspannen.

Bis zum 24. Mai bleibt das Wetter stabil mit klarem Himmel und Temperaturen um die 24°C. Der Wind bleibt beständig sanft und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt aber in einem angenehmen Rahmen.

Leichte Wetterumstellung Ende Mai

Zum Ende der Woche ändert sich das Wetterbild leicht. Während der 23. und 24. Mai weiterhin sonnig bleiben, bereichern vereinzelte Wolken am Himmel das Panorama und die Temperaturen liegen weiterhin bei warmen 28°C bzw. 27°C.

Am 25. Mai ziehen vermehrt Wolken auf, die Temperaturen kühlen leicht auf 23°C ab und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 14% - Perfekt für eine Wanderung oder Radtour, bei der Sie die frische Luft Mallorcas genießen können.

Planen Sie Ihren Aufenthalt in Petra mit unserer Wettervorschau

Unsere umfassende Wetterprognose unterstützt Sie dabei, Ihre Tage optimal zu planen. Egal, ob Sie sich für Kultur, Natur oder einfach für entspannte Tage am Strand interessieren - das Wetter in Petra ist auf Ihrer Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:40:12. +++