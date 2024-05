Vorhersage: Das Wetter in Lloseta, Mallorca, vom 18.05.2024 bis zum 25.05.2024

Wetteraussichten für Lloseta – Ein Blick auf die kommende Woche

Das Klima auf Mallorca präsentiert sich äußerst abwechslungsreich und das zeigt sich auch in der kommenden Woche in Lloseta. Mit einer interessanten Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern werden Einwohner und Besucher von einem mild-mediterranen Wetter begrüßt.

Sonniges Wetter und leichte Brisen – Perfekt für Outdoor-Aktivitäten

Am 18. Mai 2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Lloseta ein schöner Tag mit verstreuten Wolken am Himmel und angenehmen 25°C. Eine leichte Brise bei 4 km/h macht den Tag ideal für lange Spaziergänge durch die malerischen Straßen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 37% und durch den niedrigen Druck von 1011 hPa könnte sich das Wetter jederzeit ändern. Der Morgen beginnt früh mit einem Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und der Tag verabschiedet sich spät mit einem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Bedeckter Himmel am 19. Mai – Optimales Wetter für Kulturliebhaber

Der 19. Mai zeigt sich mit überwiegend bedeckten Wolken und bietet eine kühlere Stimmung bei 24°C. Mit einer leichten Windzunahme auf 5 km/h bleibt es angenehm für einen Besuch der lokalen Museen und Galerien. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant und der Luftdruck fällt minimal, wodurch eine beruhigende Atmosphäre in der Luft liegt.

Leichter Regen am 20. Mai – Einladung für ein gemütliches Café-Erlebnis

Ein leichter Regen begrüßt uns am 20. Mai, was die Temperaturen auf 23°C drückt und die Luftfeuchtigkeit auf 44% steigen lässt. Dennoch, mit nur 2 km/h Wind ist es der perfekte Tag, um sich in einem der vielen gemütlichen Cafés in Lloseta zu entspannen und die lokale Küche zu genießen.

Strahlender Sonnenschein und Wärme vom 21. bis zum 22. Mai

Die folgenden Tage, 21. und 22. Mai, versprechen mit klarem Himmel und Temperaturen um die 26°C perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter und Strandgänger. Zeit, die Küstenlinie zu erkunden oder in die erfrischenden Gewässer zu springen. Niedrige Luftfeuchtigkeit und etwas höherer Luftdruck bedeuten stabile Wetterbedingungen.

Regenschauer und Abkühlung am 23. Mai

Der 23. Mai bringt eine spürbare Abkühlung mit leichten Regenfällen und Temperaturen, die auf 19°C fallen. Der moderate Wind und die steigende Luftfeuchtigkeit lassen die Luft frisch und belebend wirken, eine willkommene Erfrischung nach den heißen Vortagen.

Rückkehr der Sonne und angenehme Wärme zum Wochenendausklang

Die Woche klingt aus mit einer Mischung aus verstreuten Wolken und klarem Himmel vom 24. bis zum 25. Mai. Temperaturen von 22°C bis 24°C und milder Wind bieten ideale Voraussetzungen für ein entspanntes Wochenende. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich nur minimal, was lange und erlebnisreiche Tage verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:34:30. +++