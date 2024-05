Wetter in Muro, Mallorca: Sonne, Regen und Temperaturen in der letzten Maiwoche 2024 (18.5.2024)

Wetteraussichten für Muro: Sonnige und regnerische Tage im Wechsel

Der Mai neigt sich dem Ende und in Muro auf MallorcaMuro zeigt sich das Wetter von einer wechselhaften Seite. Der Kurzurlaub oder die Tagesplanung erfordern daher ein prüfendes Auge auf die aktuellen Wettervorhersagen, um das Beste aus der letzten Maiwoche zu machen.

Sonniges Wochenende in Sicht, aber nicht ohne Regentropfen

Samstag, 18. Mai 2024, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 22 Grad Celsius. Die gemäßigte Windgeschwindigkeit von 4 km/h lädt ein zu Strandspaziergängen und Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Um 3:59 Uhr erstrahlt die Morgensonne und verabschiedet sich wieder um 18:42 Uhr.

Der Sonntag, 19. Mai, zeigt sich mit leichtem Regen und gleichermaßen 22 Grad Celsius atmosphärisch. Der Himmel weint leichte Tränen, also packen Sie den Regenschirm für Ihre Ausflüge ein.

Die neue Woche bringt Regen und milde Temperaturen

Am Montag, 20. Mai, verstärkt sich der Regen zu einem mäßigen Schauer bei einer Temperatur von 21 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 70%, was die Tage etwas schwüler gestalten kann. Denken Sie an passende Kleidung und vielleicht an eine wasserdichte Jacke.

Die regnerische Stimmung setzt sich am Dienstag, 21. Mai, fort. Mit ähnlichen Temperaturen wie am Vortag, aber erhöhter Windgeschwindigkeit, könnten die Regenschirme ordentlich zum Einsatz kommen.

Milder Mittwoch und Donnerstag mit wenig Wolkendecke

Am Mittwoch, 22. Mai, kehrt etwas Ruhe ein. Wenige Wolken am Himmel und eine Temperatur von 21 Grad bieten die Möglichkeit, die schönsten Seiten von Muro zu genießen. Die relative Trockenheit mit einer Luftfeuchtigkeit von 46% wird als angenehm empfunden.

Ähnlich entspannt lässt es sich am Donnerstag, 23. Mai, angehen. Leichter Regen ist zwar vorhergesagt, die Temperatur hält sich jedoch stabil bei 22 Grad.

Freuen Sie sich auf einen klaren Freitag

Der Freitag, 24. Mai, präsentiert sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und einer Brise, welche die Luftfeuchtigkeit auf erträgliche 40% senkt. Die Temperatur bleibt mit 21 Grad im angenehmen Bereich.

Zum Abschluss der Woche, am Samstag, 25. Mai, kehrt der Regen zurück. Bleiben Sie optimistisch bei kühleren 18 Grad und gelegentlichen Schauern. Perfekt, um Museen oder andere Indoor-Aktivitäten zu planen!

Während die Tage länger werden, erlaubt diese letzte Maiwoche in Muro einen Wechsel von Aktivitäten im Freien und entspannten Stunden in geschützten Räumlichkeiten. Nutzen Sie die milden Temperaturen und die vielfältigen Wetterbedingungen, um die unterschiedlichen Facetten von Mallorca zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:39:10. +++