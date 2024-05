Wetter in Pollença: Sonnige Tage und vereinzelte Schauer – Ihre 7-Tage-Prognose (18.5.2024)

Das Wetter in Pollença: Eine Woche mit Licht und Schatten

Mit dem Frühling in voller Blüte bietet die pittoreske Gemeinde Pollença auf Mallorca ein prächtiges Naturschauspiel. Doch was kann man von der Himmelsbühne in den nächsten Tagen erwarten? Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Pollença werfen und herausfinden, was die Elemente für die Woche vom 18. bis 25. Mai 2024 im Ärmel haben.

Von nahezu perfekt bis zu erfrischenden Regenschauern

Samstag und Sonntag, den 18. und 19. Mai, lässt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite zeigen. Mit Höchsttemperaturen um die 22°C und vereinzelten Wolkenfeldern, bietet das Wochenende ideale Bedingungen für Ausflüge ins Grüne. Doch die Ruhe hält nicht lange an: Am 20. Mai ziehen Regenwolken auf und sorgen für eine erfrischende Abkühlung. Dennoch bleiben die Temperaturen mit 21°C im angenehmen Bereich.

Darauf folgend empfängt uns ein atemberaubend klarer Himmel ab dem 21. Mai, mit steigenden Temperaturen bis zu 24°C. Ein scheinbar endloser azurblauer Himmel, der bis zum 22. Mai andauern wird, eignet sich hervorragend, um die landschaftliche Schönheit Pollenças zu erkunden.

Ein kurzer Einbruch und Rückkehr zu mildem Wetter

Am 23. Mai werden wir von gelegentlichem leichtem Regen und kühleren 17°C überrascht, was für die Natur sicher willkommen ist, aber vielleicht unsere Freizeitpläne beeinträchtigen könnte. Glücklicherweise ist dies nur von kurzer Dauer; das Thermometer klettert schnell wieder auf angenehme 20°C mit einigen zerstreuten Wolken am 24. Mai.

Die Woche schließt mit einem strahlenden Ausklang: Der 25. Mai verspricht uns pures Sonnenvergnügen bei 22°C und einer leichten Brise, die für eine frische Meeresluft sorgt. Der Himmel bleibt ungetrübt und lädt zu einem entspannten Verweilen im Freien ein.

Ein Fazit für die Urlaubsplanung in Pollença

Alles zusammengenommen präsentiert sich Pollença in der kommenden Woche als ein Ort mit wechselhaftem, doch größtenteils angenehmem Wetter. Obwohl die Temperaturen zu Beginn der Woche ein wenig schwanken, bleibt es überwiegend warm mit einem angenehmen Mix aus Sonnenschein und sanften Schauern. Perfekt für Reisende und Einheimische, um die vielfältige mediterrane Landschaft zu genießen.

