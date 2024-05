Wetter in Sóller (18.05.24 bis 25.05.24): Sonne, Wolken, vereinzelte Schauer – Alles, was Sie über das Mallorca-Wetter wissen müssen

Das Wetter in Sóller: Eine sonnige Woche mit leichten Schauern

Das Wetter auf Mallorca bietet oft eine bunte Mischung, und die Wetterprognose für SóllerSóller vom 18. Mai bis zum 25. Mai 2024 zeigt, dass auch diese Woche für Sonnenliebhaber und Freunde des Frühlings etwas dabei hat. Tauchen Sie ein in unsere tägliche Wettervorschau und finden Sie heraus, was Sie in der malerischen Ortschaft erwarten können.

Wetterüberblick für Sóller - Mallorca im Wonnemonat

Sonnabend, 18.05.24: Die Woche beginnt mit angenehmen 24 °C und vereinzelten Wolkenfeldern. Es herrscht eine leichte Brise bei 3 km/h, was das Gefühl angenehmer Frische mit sich bringt, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 50% liegt. Druckverhältnisse sind mit 1011 hPa stabil, und der Tag erwacht um 4:31 Uhr und verabschiedet sich um 18:59 Uhr.

Sonntag, 19.05.24: Mit einem bedeckten Himmel und Temperaturen um die 23 °C stellt der Sonntag eine Fortführung des milden Wetters dar. Die Winde sind schwach mit 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 52%, und der Luftdruck sinkt leicht auf 1010 hPa. Der Sonnenaufgang ist früh um 4:30 Uhr, und der Abend klingt um 19:00 Uhr aus.

Montag, 20.05.24: Zu Beginn der neuen Woche könnte der Himmel weinen, denn es wird leichter Regen bei wiederum 23 °C erwartet. Windstille herrscht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 58%. Mit 1009 hPa zeigt der Luftdruck eine leichte Tendenz nach unten. Sonnenauf- und -untergang finden um 4:30 Uhr bzw. 19:01 Uhr statt.

Dienstag, 21.05.24: Freundlichere Aussichten bieten sich am Dienstag mit klarem Himmel und Temperaturen von 23 °C. Die Winde nehmen zu auf 4 km/h, was immer noch als sanfte Brise gilt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 43%, und der Druck steigt auf 1013 hPa. Der Sonnenaufgang grüßt um 4:29 Uhr und der Sonnenuntergang ereignet sich um 19:02 Uhr.

Mittwoch, 22.05.24: Die Mitte der Woche verwöhnt uns mit dem höchsten Temperaturpunkt der Prognose: 25 °C unter einem klaren Himmel. Mit dem Wind, der weiterhin sanft weht bei 3 km/h, und einer Luftfeuchtigkeit von 41%, spüren wir angenehm trockene Luft. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1014 hPa. Der Tag startet um 4:28 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Donnerstag, 23.05.24: Die Woche nimmt eine feuchtere Wendung, mit leichtem Regen bei 20 °C und stärkeren Winden bei 8 km/h. Die Feuchtigkeit erreicht ihren Höchstwert von 79%, während der Druck leicht auf 1015 hPa steigt. Der Sonnenaufgang ist um 4:28 Uhr, mit dem Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

Freitag, 24.05.24: Die Wolken kehren zurück, aber nur zerstreut am Himmel, mit Temperaturen um 21 °C. Ein angenehmer Wind bei 4 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 54% kennzeichnen diesen Tag. Der Druck steigt auf 1020 hPa. Erwarten Sie die erste Morgensonne um 4:27 Uhr und den Abendhimmel um 19:04 Uhr.

Samstag, 25.05.24: Ein weiterer Tag mit klarem Himmel und 23 °C beschert uns ein perfektes Ende der Woche. Die Winde sind ruhig bei 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt wieder 52%. Mit einem Druck von 1020 hPa bleiben die Bedingungen angenehm. Die Sonne begrüßt Sóller um 4:26 Uhr und verabschiedet sich um 19:05 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:49:27. +++