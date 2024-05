Wetter Sant Joan (18.05.2024 bis 25.05.2024): Prognose für eine Woche auf Mallorca

Die Wetteraussichten für Sant Joan auf Mallorca

Wenn Sie Ihre Aktivitäten rund um Sant Joan auf Mallorca zwischen dem 18. und 25. Mai 2024 planen, sollten Sie sich auf mildes, aber wechselhaftes Wetter einstellen. Die nächsten sieben Tage werden von leichten Regenfällen und teilweise bewölktem Himmel geprägt sein, ideal für Besucher, die dem hektischen Alltag entfliehen und in der malerischen Landschaft Mallorcas Ruhe finden wollen.

Wochenübersicht des Wetters in Sant Joan

Der Auftakt der Woche beginnt mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 21°C am 18. Mai. Die leichte Brise mit nur 4 km/h verspricht eine erfrischende Brise in den Gassen von Sant Joan. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44%, während der Luftdruck bei 1011 hPa gemessen wird. Wenn Sie den Tag draußen verbringen möchten, beachten Sie bitte die Sonnenauf- und -untergangszeiten: Sie können das Tageslicht von etwa 4:30 Uhr bis 19:08 Uhr genießen.

Der folgende Tag, der 19. Mai, zeigt sich mit teilweise bedecktem Himmel und verspricht die gleiche Höchsttemperatur, diesmal jedoch mit etwas mehr Wind bei 6 km/h. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 42% und ein Luftdruck von 1010 hPa deuten auf einen insgesamt angenehmen Tag hin, wobei die Sonne von 4:29 Uhr bis 19:09 Uhr scheinen wird.

Am 20. Mai und 21. Mai hält der leichte Regen an, die Temperaturen bewegen sich dabei komfortabel um die 20°C bis 22°C. Beachten Sie, dass die Luftfeuchtigkeit am 20. auf 54% steigt und der Wind leicht zurückgeht, was die Tage ideal für drinnen gelegene Aktivitäten macht. Am 21. sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 33% während der Luftdruck auf 1011 hPa steigt - perfektes Wetter, um die Insel zu erkunden.

Den Höhepunkt der Wochentemperaturen erreichen wir am 22. Mai mit 23°C, begleitet von leichtem Regen und einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 33% und der Luftdruck steigt auf 1013 hPa - ideal für einen Spaziergang entlang der Promenaden von Sant Joan.

Zum Ende der Woche am 23. und 24. Mai werden weiterhin leichte Regenfälle erwartet, jedoch mit einer angenehmen Beständigkeit in der Temperatur von 21°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck befinden sich in einem komfortablen Bereich, was lange Spaziergänge durch Sant Joan möglich macht.

Die Wetterwoche schließt am 25. Mai mit verstreuten Wolken und einem leichten Temperaturanstieg auf 23°C ab. Der Wind bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit leicht erhöht, während der Luftdruck auf beeindruckende 1019 hPa klettert. Nutzen Sie diesen Tag für Ihre Outdoor-Aktivitäten, bevor die Woche in Sant Joan zu Ende geht.

Tipps und Empfehlungen für die Besucher von Sant Joan

Obwohl leichte Regenfälle erwartet werden, bleibt das Wetter angenehm mild und ist daher ideal für Ausflüge in die Natur oder Besichtigungen der historischen Stätten Mallorcas. Es empfiehlt sich, leichte Regenkleidung und bequeme Schuhe für die wechselhaften Bedingungen mitzubringen. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutz für die Momente zu verwenden, wenn die Sonne durch die Wolken bricht, und halten Sie immer ein Auge auf den Wetterbericht für mögliche Änderungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:42:44. +++