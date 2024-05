Wetteraussichten für Capdepera: Eine Woche voller Sonne und leichtem Regen (18.5.2024)

Sanfte Brisen und Frühlingstemperaturen

Die Sonne scheint sanft über Capdepera, während sich die Bewohner und Besucher der Region auf eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und leichter Bewölkung freuen dürfen. Die kommenden Tage versprechen, mit Temperaturen um die 20°C, leichten Winden und vereinzelten Regenschauern, eine perfekte Balance zwischen Frühlingswärme und erfrischender Brise zu bieten.

Am 18. Mai 2024 erwartet uns in Capdepera angenehmes Wetter mit vereinzelten Wolken und einer leichten Brise von 6 km/h. Mit einer Temperatur von 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 70% wird es ein idealer Tag, um die wunderschöne Landschaft der Insel zu genießen. Bei einem Luftdruck von 1012 hPa und Sonnenaufgang um 4:29 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:56 Uhr lässt sich der Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten nutzen.

Für den 19. Mai sind ähnliche Bedingungen mit größtenteils wolkigem Himmel vorausgesagt. Das Thermometer bleibt konstant bei 20°C, während der Wind sich mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bemerkbar macht. Trotz der 70% Luftfeuchtigkeit und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1011 hPa bleibt das Wetter angenehm.

Ein leichter Regen wird am 20. Mai erwartet, der jedoch die Temperaturen nicht signifikant senkt. Bei 19°C bleibt es mild, während der Wind sich auf eine Geschwindigkeit von nur 4 km/h reduziert. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 74% und einem Luftdruck von 1009 hPa ist dieser Tag ideal für diejenigen, die ein weicheres Klima bevorzugen.

Die folgenden Tage behalten das gemäßigte Klima bei, mit gelegentlichem leichtem Regen am 21. Mai und gleichbleibenden Temperaturen um die 20°C. Die Feuchtigkeit sinkt auf 63%, wobei sich der Wind leicht auf 6 km/h verstärkt.

Erst zum 22. Mai hin klart der Himmel komplett auf, und Capdepera wird von einem klaren Blau überdacht. Die Temperaturen steigern sich leicht auf 21°C, und die Zufuhr frischer Meeresluft wird durch eine sanfte Brise von 5 km/h gewährleistet. Besonders bemerkenswert ist das Aufziehen des Luftdrucks auf 1014 hPa, was auf stabile Wetterverhältnisse hindeutet.

Der 23. Mai führt diese positiven Prognosen fort, mit dem einzigen Unterschied, dass der Wind etwas auffrischt und nun mit 10 km/h über die Insel weht. Eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 82% wird bemerkbar sein, doch die Temperatur bleibt bei freundlichen 19°C.

Zum Ende der Woche, am 24. Mai, sehen wir wenige Wolken am Himmel und eine moderat kühle Brise von 8 km/h, während sich die Temperatur auf 18°C einstellt. Auch an diesem Tag können Besucher von Sonnenaufgang um 4:24 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:1 Uhr das milde Klima von Capdepera ausnutzen.

Zum Schluss der Siebentagevorschau, am 25. Mai, dürfen wir uns einmal mehr über einen klaren Himmel freuen. Mit einer angenehmen Temperatur von 20°C und einer leichten aber spürbaren Brise von 4 km/h wird der Tag sicherlich zum Genießen einladen.

Genießen Sie jeden Sonnenstrahl in Capdepera

Die Bürger und Besucher Mallorcas können somit auf eine wunderbare Woche in Capdepera blicken. Obwohl der frische Wind gelegentlich für eine leichte Jacke sorgen könnte, sind die Tage ideal, um die Schönheit der Insel zu entdecken und in die mediterrane Lebensweise einzutauchen. Mit der Sonne, die täglich früh aufsteigt und spät untergeht, sind die Möglichkeiten für Aktivitäten reichlich und der Frühling auf Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite.

