Wetteraussichten für Deià (18.5.2024 bis 25.5.2024): Sonne, leichte Regenschauer und klare Nächte (18.5.2024)

Mallorcas malerisches Dorf Deià: Wettertrends für die kommende Woche

Die Wetterlage in Deià präsentiert sich für die dritte Maiwoche als eine Mischung aus sonnigen Perioden und kurzen Niederschlagsmomenten. Ein Blick auf das Thermometer verrät milde Temperaturen, die insgesamt für angenehme Frühlingstage sorgen werden. Erfahren Sie hier, wie sich das Wetter in Deià vom 18. bis zum 25. Mai 2024 entwickelt und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien entsprechend.

Sanfte Brisen und Sonnenstrahlen: Das Wetter zum Wochenstart

Am Samstag, den 18. Mai, kündigt sich mit wenigen Wolken ein herrlicher Tag an. Gemäßigte Winde von 4 km/h lassen die Temperaturen angenehm erscheinen, auch wenn das Thermometer auf 24°C klettert. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, was keine schwülen Momente erwarten lässt.

Der Sonntag hingegen wird mit überzogenen Wolken ein wenig bedeckter sein. Die Temperaturen bleiben mit 23°C weiter freundlich, während die Windgeschwindigkeit leicht auf 3 km/h zurückgeht und somit für stille Momente sorgt.

Milde Regenschauer und klare Sicht: Die Wochenmitte in Deià

Mit dem Montag, dem 20. Mai, ziehen leichte Regenwolken auf, die aber mit 22°C keinesfalls für fröstelnde Verhältnisse sorgen. Der frische Wind hält sich mit 4 km/h in Grenzen, während die Feuchtigkeit auf 63% ansteigt.

Es folgt ein Dienstag mit klarem Himmel, bei dem man das Freiluftleben in Deià vollends genießen kann. Die Temperatur bleibt konstant bei angenehmen 22°C, aber die Luftfeuchtigkeit fällt auf erträgliche 46%, was für herrlich frische Morgen und Abende sorgt.

Frühlingshaftes Wetter setzt sich fort: Die zweite Hälfte der Woche

Die Wetterprognose für die letzten Tage der Woche bleibt vielversprechend mit leichten Schwankungen. Der Mittwoch bringt uns leichten Niederschlag bei 20°C, aber schon am Donnerstag lockern sich die Wolken wieder und die Temperaturen steigen auf 21°C an. Der Wind bleibt mit 5 km/h eine leichte Brise.

Der Ausblick auf das Wochenende ist wieder klar: Bei 23°C und kaum spürbarer Luftbewegung am Freitag, dem 25. Mai, könnte der Samstag zum perfekten Tag für Ausflüge oder einfach zum Genießen der Idylle Deiàs werden.

Zusammenfassend können Besucher und Einheimische erleichtert aufatmen, denn die Woche bietet überwiegend gute Bedingungen für alle, die das Freiluftleben auf Mallorca schätzen. Machen Sie das Beste aus den warmen Sonnenstrahlen und den sporadischen Regenphasen, um die einzigartige Atmosphäre von Deià zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:30:04. +++