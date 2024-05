Wetteraussichten für Maria de la Salut vom 18. bis 25. Mai 2024: Sonne, leichte Wolken und gelegentliche Regentropfen (18.5.2024)

Wetterprognose für Maria de la Salut: Eine sonnenreiche Woche mit vereinzelten Regenschauern

Die kommende Woche in Maria de la Salut verspricht eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und einigen wenigen bewölkten Momenten. Bürger und Besucher können sich auf Temperaturen freuen, die angenehmes mediterranes Klima ankündigen. Dieser Artikel gibt Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für die Zeit vom 18. bis zum 25. Mai 2024, inklusive Temperaturangaben, Wetterlage, Windgeschwindigkeit und weiterer relevanter Daten.

Samstag, 18. Mai: Den Anfang der Woche macht ein leicht bewölkter Himmel. Bei Tag erwartet die Inselbewohner eine Temperatur von warmen 25 Grad Celsius. Ein sanfter Wind weht durch die Gassen von Maria de la Salut mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 42 % und der Luftdruck steht bei 1011 hPa. Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und Sonnenuntergang um 18:57 Uhr läuten den Tag ein und aus.

Sonntag, 19. Mai: Es ziehen dichtere Wolken auf, die das Himmelsblau abdecken, aber die Temperaturen bleiben mit 24 Grad Celsius weiterhin angenehm. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 41 % hält sich die Frische des Tages in moderaten Bereichen. Der Luftdruck misst 1010 hPa.

Montag, 20. Mai: Regenschauer kündigen sich an, doch die Niederschlagsmenge bleibt mit leichtem Regen gering. Die Temperatur fällt leicht auf 23 Grad Celsius, bei einem schwachen Wind von 3 km/h. Die Feuchtigkeit steigt auf 46 % und der Luftdruck sinkt auf 1009 hPa. Ein Tag, um vielleicht eine der charmanten Boutiquen oder Cafés von Maria de la Salut zu besuchen.

Dienstag, 21. Mai: Die Sonne kehrt zurück und lässt das Thermometer auf 28 Grad Celsius steigen – der wärmste Tag in der besagten Woche. Die Luft ist mit einer Feuchtigkeit von 21 % besonders trocken und der Luftdruck erhöht sich auf 1012 hPa. Die Bedingungen sind ideal für einen Ausflug in die Natur oder an den Strand von Mallorca.

Mittwoch, 22. Mai: Erneut strahlend blauer Himmel und eine hohe Temperatur von 27 Grad Celsius sorgen für Sommeratmosphäre. Der Wind bleibt mit 4 km/h gering und die Luftfeuchtigkeit bei 27 % verheißt einen angenehmen Tag. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1014 hPa.

Donnerstag, 23. Mai: Leichter Regen zieht erneut über Maria de la Salut und sorgt für frische 21 Grad Celsius. Mit einem Wind von 9 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 68 % ist dieser Tag merklich kühler und feuchter. Dies bietet eine gute Gelegenheit, die kulturellen Angebote von Maria de la Salut zu genießen.

Freitag, 24. Mai: Die Wolkendecke lockert sich auf und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel. Bei einer Temperatur von 24 Grad Celsius und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h ist es ein perfekter Tag, um die reizvolle Landschaft Mallorcas zu erkunden. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck halten sich bei 40 % bzw. 1019 hPa.

Samstag, 25. Mai: Die Woche schließt mit klarem Himmel und 25 Grad Celsius ab. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h und eine geringe Luftfeuchtigkeit von 39 % rundet die angenehme Wetterlage ab. Bei einem Luftdruck von 1019 hPa ist es ein idealer Tag, um das Wochenende akti

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:37:30. +++