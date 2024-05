Wetteraussichten für Valldemossa: Sonne und Wolken teilen den Himmel in der nächsten Woche (18.5.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Valldemossa

Das idyllische Bergdorf Valldemossa, eingebettet in die malerischen Landschaften des Tramuntanagebirges auf Mallorca, zieht Besucher mit seinem Charme an. Doch wie gestaltet sich das Wetter für die kommenden Tage? Lassen Sie uns einen Blick auf die täglichen Wetterbedingungen werfen, die uns von 18. Mai bis 25. Mai 2024 erwarten.

Leicht bewölkt und milde Brisen: Ein perfekter Start in die Woche

Der 18. Mai 2024 präsentiert sich mit vereinzelten Wolken am Himmel, einer angenehmen Temperatur von 23°C und einer sanften Brise von 3 km/h. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die Natur oder einen gemütlichen Kaffee in den Straßencafés von Valldemossa.

Wolkenverhangener Himmel: Ein Hauch von Melancholie über Valldemossa

Ein bedeckter Himmel erwartet die Einwohner und Besucher am 19. Mai, wobei die Temperatur mit 22°C noch immer zum Verweilen einlädt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 61%, während der Wind weiterhin moderat weht.

Regenschirm bereithalten: Leichter Regen zieht auf

Am 20. Mai bringt leichter Regen eine willkommene Abkühlung und eine frische Brise. Die Temperaturen bleiben konstant bei 22°C, während der Wind auf 4 km/h anzieht. Es ist ratsam, Annehmlichkeiten im Innenbereich zu planen oder bei Spaziergängen einen Regenschirm zur Hand zu haben.

Strahlende Sonne und klarer Himmel: Das Herz von Valldemossa erwärmt sich

Am 21. Mai wird der Himmel über Valldemossa von der Sonne geküsst. Klare Sicht und mildwarmes Wetter mit 22°C laden zu ausgedehnten Wanderungen ein. Der Wind bleibt sanft bei 3 km/h, was die perfekten Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien schafft.

Sonnenanbeter freuen sich: Ein weiterer Tag voller Helligkeit

Der 22. Mai bestätigt den positiven Trend mit ungetrübtem Himmelsblau und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderate bei 51%, und eine leichte Brise sorgt für frische Momente.

Umbrella Time: Ein kurzes Gastspiel des Regens

Am 23. Mai nimmt das Wetter eine feuchte Wendung mit leichtem Regenfall und einem spürbaren Anstieg des Windes auf 9 km/h. Die Temperatur sinkt leicht auf 20°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 76% steigt.

Verspielte Wolken nach dem Regen: Die Natur atmet auf

Nach dem Regen zeigt sich am 24. Mai ein gemischtes Bild mit vereinzelten Wolken. Die Temperatur hält sich mit 21°C angenehm, und der Wind beruhigt sich wieder auf 5 km/h. Der Luftdruck steigt, was auf eine Erholung des Wetters hinweist.

Ausklang mit strahlender Sonne: Eine harmonische Woche neigt sich dem Ende

Zum Abschluss winkt der 25. Mai mit klarem Himmel und warmen 22°C. Der Wind bleibt mit 3 km/h günstig, und der Luftdruck bestätigt das stabile Wetter mit einem Wert von 1020 hPa. Ein herrlicher Tag, um die Seele in Valldemossa baumeln zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:50:33. +++