Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany: Sonnentage und leichte Regenschauer in Sicht (18.5.2024 bis 25.5.2024) (18.5.2024)

Wetterbericht und Prognose für Vilafranca de Bonany

Die Wetterprognose für die Gemeinde Vilafranca de Bonany im Herzen Mallorcas verspricht eine Mischung aus Sonne und Wolken für die Woche vom 18. Mai bis zum 25. Mai 2024. Die Temperaturen liegen dabei angenehm zwischen 22°C und 27°C und bieten somit ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten.

Sanfte Brise und sonnige Aussichten

Am Samstag, den 18. Mai, können sich Einheimische und Besucher auf vereinzelte Wolken am Himmel freuen, bei einer Tageshöchsttemperatur von 24°C und einem leichten Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 47%, und der Druck von 1011 hPa deutet auf stabile Wetterverhältnisse hin. Sonnenauf- und -untergang markieren den langen Tag zwischen 4:30 und 18:57 Uhr.

Bedeckter Himmel und eine Prise Frische

Der Sonntag, 19. Mai, zeigt sich mit einem überwiegend bedeckten Himmel und Temperaturen um 23°C, was zu einem angenehmen, leicht kühlen Tagesverlauf führt. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h ist eine Jacke ratsam, wenn man abends noch auf der Paseo unterwegs ist.

Leichter Nieselregen als Vorboten des Sommers

Am Montag, 20. Mai, kündigt sich mit leichtem Regen und 22°C ein gemütlicher Start in die neue Woche an, ideal für einen Besuch in einem der vielen Cafés oder eine Runde durch die Museen Vilafranca de Bonanys.

Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Ab Dienstag, 21. Mai, zeichnet sich eine Wetterbesserung ab. Es erwarten uns wenige Wolken am Himmel und eine Spitze von 26°C. Weiter steigend, erreicht das Thermometer am Mittwoch sogar 27°C bei einem klaren Himmel, was perfekte Voraussetzungen für einen Strandtag oder eine Wanderung durch die nahegelegenen Weinberge schafft.

Die kommenden Tage in Vilafranca de Bonany

Die darauffolgenden Tage versprechen mit klaren Himmeln und Temperaturen um die 23°C weiterhin ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Abgerundet wird die Wetterwoche mit einem stabilen Luftdruck von 1020 hPa, der für gutes Wetter sorgt.

Fazit: Einladendes Mai-Wetter in Vilafranca de Bonany

Ob bei leichten Wolken oder unter der strahlenden Sonne, die kommende Woche bietet in Vilafranca de Bonany ein abwechslungsreiches Wetter, das Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen schöne Tage verspricht. Mit mild bis warmen Temperaturen, die angenehm von einer sanften Brise begleitet werden, sind die Voraussetzungen für einen unvergesslichen Aufenthalt auf Mallorca gegeben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:51:04. +++