Wetterbericht Llucmajor: Sonnige und angenehme Tage erwarten Sie! (18.5.2024)

Wettervorhersage für Llucmajor – Frischer Frühlingszauber auf Mallorca

Diese Maiwoche erwacht Mallorca, insbesondere die Region um Llucmajor, in einem erfrischenden Frühlingszauber. Die Wetterbedingungen bieten eine klare Einladung dazu, die Schönheiten der Insel in vollen Zügen zu genießen. Wir erläutern Ihnen, welche Wetterverhältnisse Sie vom 18. Mai bis 25. Mai 2024 erwarten können.

Sanftes Wetter zu Beginn der Woche

Am Samstag, den 18. Mai, zeigt sich der Himmel über Llucmajor mit vereinzelten Wolken. Bei angenehmen 21°C und einer leichten Brise von nur 6 km/h können Sie ihre täglichen Aktivitäten im Freien ohne größere Bedenken planen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt dabei komfortable 60%, und der atmosphärische Druck liegt bei 1011 hPa. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Überdachte Wolken bringen Abwechslung

Die darauffolgenden zwei Tage, 19. und 20. Mai, begrüßen uns mit einem durchgehend bedeckten Himmel und stabilen Temperaturen um 21°C. Eine leichte Brise hält sich konstant bei 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt minimal zu auf 61% am Sonntag und fällt wieder etwas auf 58% am Montag, was durchaus angenehm ist. Auch der Druck zeigt kaum Schwankungen und bleibt im normalen Bereich.

Hellere Aussichten Mitte der Woche

Ein strahlender Himmelsanblick erwartet uns ab dem Dienstag, den 21. Mai. Die Sonne wird ungehindert von klarem Himmel den Tag über scheinen, das Quecksilber steigt auf 24°C an, und der Wind nimmt leicht zu auf 8 km/h. Die Feuchtigkeit sinkt erfreulicherweise auf 46%, was in Verbindung mit dem hohen Druck von 1013 hPa für außerordentliche Frische sorgt.

Sonnenverwöhnter Endspurt der Woche

Von Mittwoch bis Freitag dürfen wir uns über ein fast schon sommerliches Wetter freuen. Mit 23°C am 22. und 23. Mai und einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit wird es gemütlich warm. Der Samstag läutet das Wochenende ein mit ähnlichen Bedingungen wie zu Wochenbeginn – leichten Wolkenfeldern und 21°C. Abgerundet wird die Prognose mit einem sonnigen Sonntag, an dem das Thermometer angenehme 22°C anzeigen wird.

Zusammengefasst bieten Llucmajor und Mallorca alles, was das Herz begehrt: Die Frühlingssonne begrüßt Touristen wie Einheimische mit offenen Armen bei moderaten Temperaturen und einem beruhigenden, wolkenverzierten Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:35:39. +++