Wetterprognose für Sencelles (18.05.2024 bis 25.05.2024): Sonnige Ausblicke und milde Brisen

Ein herrlicher Mix aus Sonnenschein und leichtem Regen erwartet die Bewohner und Besucher von Sencelles auf Mallorca in der anstehenden Woche. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unserer täglichen Wettervorhersage für die Zeit vom 18. Mai bis zum 25. Mai 2024.

Leichte Wolken und milde Brisen läuten die Woche ein

Samstag, 18. Mai: Der Tag begrüßt Sencelles mit einem charmanten Mix aus Sonne und einigen verstreuten Wolken. Mit Temperaturen, die angenehme 26°C erreichen, und einer leichten Brise von nur 4 km/h, steht einem entspannten Start ins Wochenende nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 37%, zusammen mit einem Druck von 1011 hPa. Erwachen Sie mit dem ersten Licht um 4:31 Uhr und genießen Sie bis zum Sonnenuntergang um 18:58 Uhr das wunderbare Inselwetter.

Bedeckter Himmel am Sonntag, doch milde Temperaturen bleiben

Sonntag, 19. Mai: Ein etwas dichteres Wolkendach breitet sich über Sencelles aus, aber die Temperaturen halten sich mit 25°C weiterhin im angenehmen Bereich. Ein mäßiger Wind mit 6 km/h sowie eine geringe Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 38% könnten ein kühleres Klima suggerieren, während der Luftdruck leicht auf 1010 hPa sinkt. Sonnenaufgang und -untergang verlängern sich minimal auf 4:30 Uhr und 18:59 Uhr.

Leichter Regen kündigt eine frische Woche an

Montag, 20. Mai: Beginnen Sie die neue Woche mit einem sanften Regenschleier, der über Sencelles zieht. Die Temperaturen bleiben mit 25°C konstant, und der Wind lässt mit 3 km/h nach, während die Luftfeuchtigkeit auf 41% ansteigt und der Druck weiter auf 1009 hPa fällt. Beobachten Sie, wie die Sonne um 4:29 Uhr aufgeht und um 19:00 Uhr untergeht, während der Regen die Inselnatur erfrischt.

Klares Himmelspanorama ab Dienstag

Dienstag, 21. Mai bis Donnerstag, 23. Mai: In der Mitte der Woche offenbart Sencelles sein strahlendstes Gesicht. Klare Himmel dominieren mit Spitzenwerten von 28°C am Dienstag und Mittwoch, während der Wind mit 5-6 km/h für erfrischende Momente sorgt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 20-25% und der Druck steigt auf 1012-1014 hPa. Freuen Sie sich über lange Tage, denn die Sonne zeigt sich jetzt von 4:29 Uhr bis 19:02 Uhr.

Regentropfen und Kühle vor dem Wochenende

Freitag, 24. Mai: Ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Wochenende könnte ein leichter Regenschauer mit 22°C und einem frischen Wind von 7 km/h sein. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu auf 63%, und der Druck stabilisiert sich bei 1015 hPa. Beobachten Sie, wie das Wetter sich sanft verändert, während Sie den Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:03 Uhr genießen.

Ein klarer Wetterausblick zum Wochenabschluss

Samstag, 25. Mai: Die Woche klingt aus mit einem leichten Wechselspiel von Wolken und Klarheit am Himmel sowie Temperaturen von 24-26°C. Eine sanfte Brise von 3-4 km/h begleitet den Tag, und die Luftfeuchtigkeit und der Druck bleiben in einem komfortablen Rahmen von 35-38% bzw. 1019-1020 hPa. Starten Sie mit sonnigem Gemüt in den Tag um 4:26 Uhr und beschließen Sie ihn um 19:04 Uhr.

Egal ob Sie Ihren Urlaub planen oder einfach nur das ideale Wetter für Ihre täglichen Aktivitäten in Sencelles suchen – bleiben Sie stets vorbereitet mit unserer detaillierten Wetterprognose.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:47:25. +++