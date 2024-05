Wettervorhersage Consell (18.05.2024 bis 25.05.2024): Sonnige Aussichten und milde Temperaturen auf Mallorca

Wetter-Highlight der Woche: Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein erwarten Consell

Der Wonnemonat Mai zeigt sich auf Mallorca von seiner charmanten Seite: In Consell erwarten uns für die kommende Woche überwiegend sonnige Tage mit angenehmen Temperaturen, die Urlaubsherzen höherschlagen lassen. Es ist die ideale Zeit, um die Naturschönheiten der Insel zu genießen oder einfach Zeit im Freien zu verbringen.

Auftakt der Woche: Samstag, der 18. Mai 2024, startet mit erfrischenden 25 Grad Celsius und einer leichten Brise mit nur 4 km/h. Die Wolken zeigen sich bald zerstreut, lassen aber genügend Licht durch, um die Stimmung zu heben. Bei einem Luftdruck von 1011 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 39%, fühlt man sich frisch und voller Elan.

Der Sonntag zeigt sich etwas bedeckt, aber mit 24 Grad Celsius bleibt es behaglich. Der Wind dreht leicht auf 5 km/h, während wir uns auf eine Luftfeuchtigkeit von 41% einstellen müssen. Trotz der dichten Bewölkung dürfte das Wetter den Outdoorspaß nicht trüben.

Leichter Regen bis zum Hochgenuss klarer Himmel

Am Montag, den 20. Mai, kündigt sich leichter Regen an, was das Thermometer jedoch nicht beeinträchtigt – mit konstanten 24 Grad Celsius bleibt es angenehm. Die sanfte Brise von 3 km/h und eine geringfügig höhere Luftfeuchtigkeit von 44% sorgen für frische Luft und angenehme Kühle.

Mit dem Dienstag wendet sich das Blatt: Unter einem klaren Himmel können wir uns auf 26 Grad Celsius freuen und die UV-Strahlen in vollen Zügen genießen. Der Wind ist mit 5 km/h leicht erfrischend, während die Luftfeuchtigkeit auf 26% sinkt – perfekt für Aktivitäten im Freien.

Das Wetter bleibt uns wohlgesonnen, und auch der Mittwoch verspricht bei 27 Grad Celsius und einem klaren Himmel Sonnenbaden par excellence. Ein leichter Wind sorgt für einen Hauch von Frische, ideal, um die charmanten Gassen von Consell zu erkunden.

Der Donnerstag bringt eine leichte Abkühlung auf 22 Grad Celsius und etwas Regen. Doch bereits am Freitag kehrt die Sonne zurück, und mit ihr sommerliche 25 Grad Celsius. Ein perfekter Tag, um in einer der vielen verträumten Buchten Mallorcas zu entspannen.

Zum Ende der Woche hin stellt sich beständiges Wetter ein. Der Samstag garantiert klare Himmel, und die Temperaturen bleiben konstant bei 25 Grad Celsius – der perfekte Rahmen für jegliche Outdoor-Aktivität oder einen entspannten Tag im Zeichen der Erholung.

Wochenendausblick: Sonnige Aussichten in Consell

Das Wochenende gestaltet sich als krönender Abschluss einer rundum freundlichen Wetterwoche. Der ungetrübte Sonnenschein und die angenehmen Temperaturen bieten die ideale Gelegenheit, Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben. Genießen Sie die langen Tage mit Sonnenaufgängen um 04:26 Uhr und Sonnenuntergängen bis 19:05 Uhr und machen Sie das Meiste aus den warmen Mai-Tagen.

