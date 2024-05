Wettervorhersage Sineu: 7-Tage-Prognose für Sonne und Regen in Sineu, Mallorca (18.5.2024)

Wettertrend Sineu: Sonnige Tage und gelegentlicher Regen vom 18. bis 25. Mai 2024

Das malerische Sineu auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche ein Mix aus sonnigen Tagen und vereinzelten Regenschauern. Entdecken Sie hier, wie das Wetter in Sineu Tag für Tag wird, und planen Sie Ihre Aktivitäten im Einklang mit der aktuellen Wettervorhersage. Tauchen Sie ein in unsere umfassende 7-Tage-Wetterprognose für Sineu.

Aussichten für Samstag, den 18. Mai 2024

Der Samstag in Sineu begrüßt uns mit einem verstreuten Wolkenbild und angenehmen 25°C. Ein leichter Wind von 5 km/h sorgt für ein frisches Lüftchen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 40% liegt. Der Luftdruck beträgt 1011 hPa. Planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien und genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:30 Uhr sowie den Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Sonne und Wolken am Sonntag, den 19. Mai 2024

Der folgende Tag, Sonntag, hält mit durchgehender Bewölkung und 24°C ein eher gedämpftes Wetter bereit. Eine leichte Steigerung der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h verspricht jedoch ein kleines Spiel der Winde, während die Luftfeuchtigkeit und der Druck stabil bleiben. Ein Sonnenauf- und -untergang wie am Tag zuvor schenkt uns erneut Licht und Farbe.

Erfrischender Regen und Stabilität am Montag, den 20. Mai 2024

Beginnend in die neue Woche, bringt der leichte Regen am Montag eine erfrischende Abwechslung bei gleichbleibenden 24°C. Mit einem schwachen Wind von 3 km/h und einer leichten Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 43% können Spaziergänger den Tag genießen. Druckverhältnisse leicht fallend auf 1009 hPa. Die Tageslichtstunden sind nahezu identisch mit denen der vorherigen Tage.

Strahlend klarer Himmel und Sonnenschein am Dienstag, den 21. Mai 2024

Der Dienstag in Sineu kündigt sich mit einem klaren Himmel und herrlichen 28°C als idealer Tag für jegliche Freiluft-Aktivitäten an. Eine gleichbleibende Brise von 5 km/h und eine signifikante Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 19% versprechen einen trockenen und angenehmen Tag. Der Tag wird insbesondere durch die steigenden Lichtverhältnisse und die langsam sich verlängernden Abende gekennzeichnet.

Warm und trocken: Mittwoch und Donnerstag in der Übersicht

Der Mittwoch setzt den Trend mit klaren Bedingungen und wohligen 27°C fort, während der Donnerstag eine leichte Abkühlung und etwas Regen mit sich bringt, aber immer noch bei angenehmen 21°C bleibt. Die Winde sind mild, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, bleibt jedoch in einem komfortablen Bereich. Die Sonne geht stetig früher auf und später unter, um die längsten Tage des Jahres einzuläuten.

Ausklang der Woche: Klarer Himmel und laue Nächte

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter in Sineu von seiner besten Seite: verstreute Wolken am Freitag weichen einem klaren Himmel am Samstag mit Temperaturen, die auf sommerliche 26°C ansteigen. Der Wind hält sich zurück, und die Luftfeuchtigkeit ist angenehm niedrig. Genießen Sie die längsten Tage des Monats mit Sonnenuntergängen nach 19 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.5.2024, 01:48:35. +++