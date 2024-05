7-Tage-Wettertrend für Búger, Mallorca – Übergang zu sommerlichen Bedingungen (19.5.2024)

Wetteraussichten für Búger: Ein sonniger und warmer Ausblick

Wetteraussichten für Búger: Ein sonniger und warmer Ausblick Der Mai neigt sich dem Ende zu, und Búger auf Mallorca bereitet sich auf den Eintritt in die sommerliche Hochphase vor. Die kommende Woche verspricht einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Saison mit einem gemischten Wettercharakter. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in Búger für die spannenden sieben Tage bis zum 26. Mai 2024 entwickeln wird.

Bleierne Wolken und ein Hauch von Regen: Wettervorschau für Búger

Bleierne Wolken und ein Hauch von Regen: Wettervorschau für Búger Sonntag, der 19. Mai 2024: Den Bewohnern und Besuchern von Búger wird ein überwiegend bedeckter Himmel erwarten, allerdings mit angenehmen Höchsttemperaturen von rund 25°C. Der Wind weht leicht mit etwa 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 42% recht komfortabel und der Luftdruck liegt bei 1009 hPa. Sonnenanbeter sollten den Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und den Untergang um 18:59 Uhr nicht verpassen.

Montag, der 20. Mai 2024: Zum Wochenstart kündigt sich moderater Regen an, der mit frischeren Temperaturen von etwa 21°C einhergeht. Der leichte Wind und die erhöhte Luftfeuchtigkeit bei 59% sorgen für ein eher feuchtes Klima. Das barometrische Druckniveau verbleibt bei 1009 hPa.

Sommerliche Verhältnisse kehren zurück nach Búger

Sommerliche Verhältnisse kehren zurück nach Búger Ab Dienstag schlägt das Wetter dann jedoch eine positivere Richtung ein:

Dienstag bis Samstag (21.-25. Mai 2024): Die Bewohner von Búger können wieder frohlocken, denn sonnige Tage mit klarem Himmel kündigen sich an. Die Temperaturen steigen wieder und oszillieren zwischen 25°C und 26°C, außer am Donnerstag, wo sie einen kurzen Dämpfer auf 22°C erhalten. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite und die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen angenehmen 27% und 53%. Der Luftdruck steigt tendenziell an und erreicht 1019 hPa am Freitag – ein Indiz für stabilere Wetterverhältnisse.

Sonntag, der 26. Mai 2024: Zum Abschluss der Woche steht ein Temperaturhöhepunkt an: Mit 29°C erreichen wir sommerliche Werte, während die überzogenen Wolken den Himmel dominieren. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf trockene 27%, und der Wind bläst konstant mit 6 km/h. Ein idealer Tag für Ausflüge im Freien!

Die Badesaison auf Mallorca läuft an, und Búger präsentiert sich mit einem vielversprechenden Wettertrend. Während man sich auf nenigen Tage einstellen muss, zeichnet sich doch insgesamt ein Aufwärtstrend hin zu wärmeren und sonnigeren Bedingungen ab, die das Urlaubsflair auf der Insel steigern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:24:35. +++