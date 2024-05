7-Tage-Wettertrend für Muro, Mallorca: Regen und Sonnenschein im Wechsel (19.5.2024)

Wetteraussichten in Muro, Mallorca: Eine Woche mit Licht und Schatten

Das Wetter auf Mallorca ist beständig im Wandel und die kommenden Tage in Muro bilden keine Ausnahme. Unsere Vorhersage basiert auf aktuellen Messdaten und zeigt Ihnen, mit welchen Wetterbedingungen Sie vom 19. bis zum 26. Mai 2024 in dieser malerischen Region der Insel rechnen können.

Milde Temperaturen und Niederschläge - Die Wetterprognose

Den Auftakt macht der 19. Mai 2024 mit einer Temperatur von 22°C, begleitet von leichtem Regen, einer moderaten Brise und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei 4km/h, und der Luftdruck misst 1010 hPa. Ein Tag, an dem Sie vielleicht Ihren Regenschirm nicht vergessen sollten.

Am 20. Mai müssen wir uns auf stärkere Regenfälle einstellen. Die Temperaturen sinken leicht auf 20°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt angesichts der schweren Regenfälle auf 81% an. Es weht eine leichte Brise von 3km/h, während der Luftdruck leicht sinkt.

Der 21. Mai bringt mit sich moderaten Regen und Temperaturen um die 19°C. Ein frischer Wind mit 7km/h wird durch Muro wehen, was die Luftfeuchtigkeit auf erträgliche 53% senkt.

Leichter Regen begleitet uns auch am 22. und 23. Mai, doch die Temperaturen bleiben mit 21°C und 22°C angenehm warm. Die kommenden Tage bieten also perfekte Bedingungen für einen Spaziergang im Regen - eine seltene und erfrischende Erfahrung auf der Sonneninsel.

Der 24. Mai lässt den Regen nach, mit einer Prognose von wiederum leichtem Regen, jedoch mit steigendem Luftdruck signifikant besseren Bedingungen. Am 25. Mai erleben wir einen seltenen, kompletten klaren Himmel, bevor am 26. Mai der leichte Regen zurückkehrt.

Ein Blick auf die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten verrät uns, dass die Tage lang und die Nächte kurz sind: Wir genießen um diese Jahreszeit beinahe 15 Stunden Tageslicht!

Wochenendwetter: Regen oder Sonnenschein?

Das Wochenende in Muro, Mallorca, läutet der 25. Mai 2024 mit klarem Himmel und sonnigen Aussichten ein. Die Temperaturen liegen stabil bei 21°C. Genießen Sie diesen Tag voll aus, bevor am Sonntag der Regen zurückkehrt, welcher die Insel erneut mit lebensspendendem Wasser versorgt und für ein frisches, sauberes Gefühl in der Luft sorgt.

Dieser 7-tägige Wettertrend zeigt, dass Mallorca auch abseits der Hochsaison einiges zu bieten hat. Die Natur blüht auf, und das Wetter lädt dazu ein, die vielfältigen Landschaften und Kultureindrücke der Insel zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:37:44. +++